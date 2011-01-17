ضرورت اجرای بیمه ساختمان در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر محمود فاطمی عقدا امروز دوشنبه در همایش برترینهای صنعت ساختمان گفت: سالانه 2.5 میلیارد تومان انرژی در ساختمان از بین می‌رود که نشانگر آسیب پذیری بخش صنعت ساختمان در کشوراست.

وی افزود: برای برون رفت از وضعیت فعلی نیازمند تحول جدی همراه با نوآوری در بخش صنعت ساختمان هستیم.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی تصریح کرد: نیاز کشور به حجم زیاد مسکن بر طرح‌های توسعه‌ای ما را ملزم می‌کند که از سنتی‌سازی به مرحله صنعتی‌سازی برسیم و در این راه نوآوری نقش جدی را ایفا خواهد کرد.

فاطمی عقدا با بیان اینکه امروزه کشور به لحاظ صنعت ساختمان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، اظهار داشت: درشرایط کنونی محیط‌ زیست، حفظ محیط و همچنین بهینه‌سازی انرژی و یا مقاوم بودن ساختمان‌ها اهمیت زیادی دارد و باید شیوه‌های اجرای ساختمان‌سازی و عرصه‌های صنعتی‌سازی در حوزه صنعت و مسکن الزامی شود.

وی بیان داشت: متاسفانه سالانه میلیاردها تومان انرژی در ساختمانها از بین می‌رود که باید قدم‌های جدی برای خروج از این وضعیت برداشته شود.

وی به وضعیت تولید سیمان اشاره کرد وگفت: در زمینه تولید سیمان و مصالح دیگر ساختمانی هم وضعیت مشابه احداث ساختمان است و باید هر چه زودتر تحولی در این صنعت بوجود بیاید.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان توجه جدی به مقررات ملی ساختمان و ارائه راهکارهایی برآمده از نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها در صنعت ساختمان را یکی از اصلی‌ترین عوامل ساختمان‌سازی با معماری ایرانی - اسلامی ذکر کرد و گفت: متاسفانه توجه جدی به مقررات ملی ساختمان نمی‌شود در حالی که مقررات ملی ساختمان ما بی‌نقص و کامل است.

وی با انتقاد از عملکرد بیمه در صنعت ساختمان گفت: چرا باید بیمه به صورت تشویقی ارائه شود در حالی که بیمه ساختمان یکی از مهم‌ترین ابزارهای صنعت ساختمان‌سازی است. وی تاکید کرد: باید بیمه ساختمان از حالت تشویقی خارج و الزامی شود.

در ادامه رئیس کانون سراسری انبوه سازان گفت: با ورود انبوه‌سازان به طرح مسکن مهر رویکرد ساختمان‌سازی تغییر شکل یافت و به صنعتی‌سازی تبدیل شد.

ایرج رهبر افزود: ورود انبوه‌سازان موجب شد که طرح مسکن مهر از کندی و خمودگی خارج شده و با سرعت به پیش رود به طوریکه در یکسال گذشته برای بیش از یک میلیون واحد قرارداد بسته شده است و بیش از 70 درصد نیز عملیات اجرایی آنها به پایان رسیده است.

وی تصریح کرد: ساخت و ساز در طرح مسکن مهر با شیوه‌ای کاملاً علمی و به روز و با رویکرد صنعتی‌سازی به وسیله انبوه‌سازان کشور در حال انجام است و ارتباط میان دانشگاه‌های فنی کشور و انبوه‌سازان یکی از ویژگی‌های بارز در این پروژه است.

رهبر تاکید کرد: به گفته کارشناسان امور مسائل ساختمانی ورود انبوه‌سازان به بخش مسکن پس از گذشت یک دوره رکود باعث شده است که سرعت خوبی به لحاظ صنعتی‌سازی در بخش ساختمان ایجاد شود و صنعتی‌سازی در این حوزه با شتاب بیشتری گسترش یابد.

وی افزود: انبوه‌سازان پس از هدفمند کردن یارانه‌ها تصمیم به افزایش قیمت ساخت مسکن نگرفته‌اند و با روش‌های علمی و با رویکرد صنعتی‌سازی هزینه‌های ساختمان و ساخت و ساز را کنترل کرده‌اند.

در ادامه این مراسم از شرکت‌های مهندسی ساختمان که در زمینه بهینه‌سازی، اجرای مقررات ملی ساختمان و استفاده بهینه از کاربری ساختمان اقدامات مناسبی انجام داده‌اند تقدیر به عمل آمد.