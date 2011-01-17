  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۷

لیگ قهرمانان آسیا/

"کوالکنو" ازبکستانی داور دیدار تیم‌‎های ذوب آهن و الامارات شد

"کوالکنو" ازبکستانی داور دیدار تیم‌‎های ذوب آهن و الامارات شد

از سوی کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا داور ازبکستانی برای قضاوت دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و الامارات امارات در چارچوب مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی تیم داوری دیدار نخست تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا برابر الامارات امارات را اعلام کرد که طی آن "والنتین کوالکنو" از ازبکستان قضاوت آن مسابقه را برعهده خواهد داشت.

براین اساس، والنتین کوالکنو را در قضاوت آن مسابقه "رافائل الیاسوف" و "مامور سایدکاسیموف" هر دو از ازبکستان به عنوان کمک داور و "وادیم آگیشف" از همین کشور به عنوان داور چهارم همراهی خواهند کرد.

همچنین "سونیل سناویرا" از سریلانکا ناظر آن مسابقه خواهد بود و "یازبک یازبک" از لبنان نیز وظیفه نظارت بر داوران را برعهده دارد.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و الامارات امارات در نخستین دیدار مرحله مقدماتی گروه D رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه یازدهم اسفندماه سال جاری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1234251

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها