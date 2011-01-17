به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی تیم داوری دیدار نخست تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا برابر الامارات امارات را اعلام کرد که طی آن "والنتین کوالکنو" از ازبکستان قضاوت آن مسابقه را برعهده خواهد داشت.

براین اساس، والنتین کوالکنو را در قضاوت آن مسابقه "رافائل الیاسوف" و "مامور سایدکاسیموف" هر دو از ازبکستان به عنوان کمک داور و "وادیم آگیشف" از همین کشور به عنوان داور چهارم همراهی خواهند کرد.

همچنین "سونیل سناویرا" از سریلانکا ناظر آن مسابقه خواهد بود و "یازبک یازبک" از لبنان نیز وظیفه نظارت بر داوران را برعهده دارد.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و الامارات امارات در نخستین دیدار مرحله مقدماتی گروه D رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه یازدهم اسفندماه سال جاری در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.