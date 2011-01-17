کتابخانه های کلاسی در 100 درصد مدارس ابتدایی گلستان توسعه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایین محلی بعد از ظهر دوشنبه در شورای معاونان این اداره کل افزود: آموزش و پرورش استان در زمینه تربیتی و آموزشی توفیقاتی کسب نموده از جمله کسب سه مقام برتر در جشنواره الگوهای برتر تدریس مبتنی بر ict است.

وی اظهار داشت: کسب رتبه اول منطقه سه کشوری رشته هنر کنکور، کسب درصد قبولی بالاتر از میانگین قبولی کشوری در پایه اول متوسطه، کسب رتبه اول کشوری در سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی و اجرای طرح تولیدی کردن هنرستان ها از دیگر توفیقات است.

وی خاطرنشان کرد: طرح همگام با قرآن، پرداخت مطالبات پرسنلی سال 1389، استخدام 268 نفر از نیروهای حق التدریس، هزار و 102 نفر نیروی جدید الاستخدام پیمانی در سال 89 از فرزندان شهید، جانباز و ایثارگران از دیگر اقدامات است.



پایین محلی بیان داشت: اجرای طرح آموزش مهارت های پیش از ازدواج به دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه و دوره پیش دانشگاهی، طرح توانمندسازی مربیان و معاونین پرورشی و تربیت بدنی، طرح پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان تولید محتوای آموزشی دوره پیش دبستانی با رویکرد قرآنی و توزیع آن در کلیه مدارس ابتدایی استان و اجرای طرح ارتقاء قرآن در 100 درصد پایه سوم از دیگر موارد است.

نماینده مردم علی آباد در مجلس نیز نقش آموزش و پرورش را در مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه بسیار اثرگذار خواند.



اسدالله قره خانی گفت: تراز آموزش و پرورش در موارد انسانی، گفتاری و اخلاقی بالاتر از سازمانها و نهاد های دیگر است.