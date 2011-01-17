  1. استانها
  2. گلستان
۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۵۸

کتابخانه های کلاسی در 100 درصد مدارس ابتدایی گلستان توسعه یافت

کتابخانه های کلاسی در 100 درصد مدارس ابتدایی گلستان توسعه یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش گلستان گفت: توسعه کتابخانه کلاسی در 100 درصد کلاس های مدارس ابتدایی استان انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایین محلی بعد از ظهر دوشنبه در شورای معاونان این اداره کل افزود: آموزش و پرورش استان در زمینه تربیتی و آموزشی توفیقاتی کسب نموده از جمله کسب سه مقام برتر در جشنواره الگوهای برتر تدریس مبتنی بر ict  است.

وی اظهار داشت: کسب رتبه اول منطقه سه کشوری رشته هنر کنکور، کسب درصد قبولی بالاتر از میانگین قبولی کشوری در پایه اول متوسطه، کسب رتبه اول کشوری در سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی و اجرای طرح تولیدی کردن هنرستان ها از دیگر توفیقات است.
 
وی خاطرنشان کرد: طرح همگام با قرآن، پرداخت مطالبات پرسنلی سال 1389، استخدام  268 نفر از نیروهای حق التدریس، هزار و 102 نفر نیروی جدید الاستخدام پیمانی در سال 89 از فرزندان شهید، جانباز و ایثارگران از دیگر اقدامات است.
 
پایین محلی بیان داشت: اجرای طرح آموزش مهارت های پیش از ازدواج به دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه و دوره پیش دانشگاهی، طرح توانمندسازی مربیان و معاونین پرورشی و تربیت بدنی، طرح پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان تولید محتوای آموزشی دوره پیش دبستانی با رویکرد قرآنی و توزیع آن در کلیه مدارس ابتدایی استان و  اجرای طرح ارتقاء قرآن در 100 درصد پایه سوم از دیگر موارد است.
 
نماینده مردم علی آباد در مجلس نیز نقش آموزش و پرورش را در مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه بسیار اثرگذار خواند.

اسدالله قره خانی گفت: تراز آموزش و پرورش در موارد انسانی، گفتاری و اخلاقی بالاتر از سازمانها و نهاد های دیگر است.
کد مطلب 1234252

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه