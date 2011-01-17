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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۲۳

خبر فوری/

صدور حکم احتمالی دادگاه ترور حریری طی 2 روز آینده

صدور حکم احتمالی دادگاه ترور حریری طی 2 روز آینده

دادستان دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان از صدور حکم احتمالی این دادگاه علیه متهمان طی دو روز آتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که دانیل بلمار حکم احتمالی درباره متهمان پرونده ترور رفیق حریری را طی دو روز آینده ارائه خواهد کرد.

این در حالی است که اغلب مردم لبنان و گروههای اسلامی و مسیحی این کشور معتقدند دادگاه حریری یک توطئه آمریکایی صهیونیستی برای فتنه افکنی در لبنان است و یکی از دلایل استعفای دسته جمعی 11 وزیر کابینه سعد حریری تسلیم وی و سران 14 مارس در برابر فشارهای غرب و بی توجهی به مسئله شاهدان دروغین در خصوص پرونده ترور حریری اعلام شده بود.

سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شب گذشته تاکید کرد که در برابر هرگونه حکم احتمالی دادگاه بین المللی علیه حزب الله موضع قاطعی اتخاذ کرد.

کد مطلب 1234255

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