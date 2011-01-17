تجدید و نوسازی اراضی پایاب سدها دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علیرضا پرستار ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی خود در معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی واقع در کرج افزود: در سال جاری حدود 22 هزار هکتار از اراضی تجدید و نوسازی شده اند و تلاشها در این زمینه ادامه دارد.

این مسئول گفت: در سال جاری همچنین عملیات آب و خاک در مورد 28 هزار هکتار از اراضی انجام شده است و فعالیتها در این زمینه تداوم خواهد داشت.

وی ادامه داد: همچنین در مجموع 50 هزار هکتار از اراضی کشورهدف گذاری شده اند که این امر در خصوص امر تجدید و نوسازی و عملیات آب و خاک انجام گرفته است.

تخصیص اعتبارات به میزان 100 درصد انجام می شود

این مسئول عنوان کرد: برای نخستین بار در سال جاری، تخصیص اعتبارات در بخش مربوطه به میزان 100 درصد انجام می شود که این امر، تاثیرات مطلوبی به همراه خود خواهد داشت و از حجم مشکلات می کاهد.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال، میزان اعتبارات نسبت به مصوب سال گذشته 50 درصد افزایش می یابد که این امر از راهکارهای کاهش مشکلات و افزایش بهره وری و بازدهی محسوب می شود.

پرستار گفت: چند طرح ملی دنبال می شود که تجدید و نوسازی اراضی پایاب سدها، زیرسازی مخزنها و طرح تجدید و نوسازی اراضی شالیزاری، بخشی از آنها است.

اجرای طرحهای احیای توسعه کشاورزی در مناطق مرزی

وی اضافه کرد: اجرای عملیات آب و خاک و طرحهای احیای توسعه کشاورزی مخصوص مناطق مرزی از دیگر طرحهای ملی یادشده است.

این مسئول افزود: همچنین اجرای عملیات شرکتهای سهامی زراعی دنبال می شود که این امر، بسیاری از مشکلات و موانع کنونی را از سر راه برخواهد داشت. ‌