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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۳۸

پرستار خبر داد:

تجدید و نوسازی اراضی پایاب سدها دنبال می شود

تجدید و نوسازی اراضی پایاب سدها دنبال می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور آب و خاک کشاورزی معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی گفت: تجدید و نوسازی اراضی پایاب سدها دنبال می شود که این امر از مشکلات کشاورزی می کاهد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علیرضا پرستار ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی خود در معاونت آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی واقع در کرج افزود: در سال جاری حدود 22 هزار هکتار از اراضی تجدید و نوسازی شده اند و تلاشها در این زمینه ادامه دارد.

این مسئول گفت: در سال جاری همچنین عملیات آب و خاک در مورد 28 هزار هکتار از اراضی انجام شده است و فعالیتها در این زمینه تداوم خواهد داشت.

وی ادامه داد: همچنین در مجموع 50 هزار هکتار از اراضی کشورهدف گذاری شده اند که این امر در خصوص امر تجدید و نوسازی و عملیات آب و خاک انجام گرفته است.

تخصیص اعتبارات به میزان 100 درصد انجام می شود

این مسئول عنوان کرد: برای نخستین بار در سال جاری، تخصیص اعتبارات در بخش مربوطه به میزان 100 درصد انجام می شود که این امر، تاثیرات مطلوبی به همراه خود خواهد داشت و از حجم مشکلات می کاهد.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال، میزان اعتبارات نسبت به مصوب سال گذشته 50 درصد افزایش می یابد که این امر از راهکارهای کاهش مشکلات و افزایش بهره وری و بازدهی محسوب می شود.

پرستار گفت: چند طرح ملی دنبال می شود که تجدید و نوسازی اراضی پایاب سدها، زیرسازی مخزنها و طرح تجدید و نوسازی اراضی شالیزاری، بخشی از آنها است.

اجرای طرحهای احیای توسعه کشاورزی در مناطق مرزی

وی اضافه کرد: اجرای عملیات آب و خاک و طرحهای احیای توسعه کشاورزی مخصوص مناطق مرزی از دیگر طرحهای ملی یادشده است.

این مسئول افزود: همچنین اجرای عملیات شرکتهای سهامی زراعی دنبال می شود که این امر، بسیاری از مشکلات و موانع کنونی را از سر راه برخواهد داشت. ‌

کد مطلب 1234264

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