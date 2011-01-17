پنج فناوری جدید برای بهبود کیفیت زندگی نابینایان/ تلفن بریل برای نابینایان

به گزارش خبرگزاری مهر، عصای سفید امروزه به عنوان نمادی برای معرفی نابینایان شناخته می شود. یکی از مشکلات اصلی این افراد ناتوانی در خواندن و نوشتن متون عادی و استفاده از دستگاههای الکترونیکی مصرفی از قبیل تلفنهای همراه هوشمند و لوح- رایانه های لمسی است.

در این میان، به نظر می رسد که دنیای ارتباطات بیکار ننشسته و با بهره گیری از فناوریهای نوین تلاشهایی را برای قابل استفاده کردن این ابزارهای الکترونیکی برای نابینایان آغاز کرده است که انتظار می رود این تلاشها ظرف چند سال آینده بتوانند تحولی بنیادی در شیوه های ارتباطاتی نابینایان ایجاد کنند. در ادامه به بررسی برخی از این تلاشها می پردازیم.

انگشتانه بریل

این انگشتانه یک برگردان کننده حروف بریل است. در این انگشتانه ویژه، یک فناوری مینیاتوری به کار رفته است که به کاربر اجازه می دهد انگشت خود را روی یک واژه معمولی سر بدهد و آن را به خاطر یک بازخورد لمسی به صورت خط بریل حس کند.

این دستگاه که روی انگشت اشاره قرار می گیرد می تواند به طور اساسی زندگی نابینایان را متحول کند و به آنها این امکان را بدهد که با لمس نمایشگرهای لمسی و یا صفحات کتابهای کاغذی معمولی حروف و کلمات را به صورت حروف بریل بخوانند.

پیش بینی ها نشان می دهد که این دستگاه از تابستان 2012 وارد بازار شود. انتظار می رود که در طول یکسال و نیم باقیمانده تا زمان عرضه این انگشتانه فناورانه عملکردها و تواناییهای این دستگاه بهتر نیز شود.

حسگرهایی که در این انگشتانه به کار رفته اند با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و از یکطرف واژگان را رمزگشایی و از طرف دیگر این واژگان را به حروف لمسی بریل تبدیل می کنند.

یک دوربین ویدیویی در داخل این انگشتانه وجود دارد که متن را شناسایی کرده و آن را به یک پردازشگر داخلی انتقال می دهد. این پردازشگر که با یک پایگاه داده ها ارتباط دارد حروف بریل را به سر انگشت دست کاربر نابینا انتقال می دهد.

از دیگر امکانات این انگشتانه می توان به دریافت آخرین اخبار و یا بازخوردها و نظرهای وبلاگها از راه فایلهای RSS اشاره کرد.

همچنین این دستگاه می تواند کتابها و یا پیامهای متنی را از راه بلوتوث دریافت کرده و به متون لمسی بریل تبدیل کند.

تلفن همراه بریل

"سئونکئون پارک" طراح کره ای از سال گذشته بر روی یک نمونه آزمایشی تلفنهای همراه ویژه نابینایان کار می کند. این تلفن همراه یک صفحه نمایشگر و یک صفحه کلید با حروف بریل دارد.

این طراح با استفاده از ماده پلاستیکی "پلاستیک فعال الکتریکی" توانسته است فناوری ویژه ای به نام "بازخورد لمسی عملکردی" را فعال کند.

این فناوری، یک عملکرد ویژه است که به تلفن همراه اجازه می دهد در زمان واقعی هر نوع متنی را از طریق یک بازخورد غیرصوتی لمسی و برپایه کد بریل نشان دهد.

به این ترتیب کاربر نابینا می تواند نه تنها "اس. ام. اس" ها را بخواند و بنویسد بلکه می تواند بر روی تلفن همراه خود بازی کند و یا وارد سرویسهای آنلاین ساده بشود. قرار است شرکت سامسونگ این تلفن همراه ویژه نابینایان را تولید کند.

چاپگر و اسکنر بریل

Haptic Braille عنوان دستگاهی است که قادر است متنی را که با حروف معمولی نوشته شده است اسکن کند و از طریق یک بازشناسی کارکترهای نوری که استاندارد چاپهای دیجیتالی است، متن را شناسایی کرده و سپس متن را به حروف بریل تبدیل کند. این حروف بریل بر روی سطح دستگاه ظاهر می شوند و کاربر می تواند متن را به راحتی بخواند.

امروزه بسیاری از کتابها علاوه بر چاپ معمولی همزمان به صورت خطوط بریل و یا کتابهای صوتی منتشر می شوند اما این دستگاه الکترونیکی کوچک قادر است هر نوع متنی از روزنامه ها تا آگهی ها و اطلاعیه های دیواری را به خط بریل تبدیل کند و ارتباط نابینایان را به طور قابل ملموسی با دنیای افراد بینا محکمتر کند.

در حال حاضر این دستگاه تنها یک طرح مفهومی نوآورانه است اما بی شک ظرف چندسال آینده می تواند به عنوان یک دستگاه کاربردی در اختیار نابینایان قرار گیرد.

تلفن همراه هوشمند بریل

تلفن همراه هوشمند بریل یک تلفن همراه دیگر ویژه نابینایان است که به دست طراحان کره ای توسعه داده شده است. این تلفن همراه جدید Braille Smartphone Viom نام دارد . Viom (ویوم) به زبان کره ای به معنی "دیدن" است.

این تلفن همراه را "یونگ سئونگ کیم" و "ائونسول یئوم" طراحی کرده اند. این تلفن همراه بریل نیز که درحال حاضر در حد یک طرح مفهومی است راهنمای صوتی و خطوط بریل را برای ارتباط برقرار کردن با کاربر استفاده می کند. سپس یک نمایشگر سیلیکونی بریل یک سیگنال صوتی را از راه بلوتوث به هدست دستگاه که کاربر آن را روی گوشهای خود گذاشته است ارسال می کند و به این ترتیب نابینا می تواند مطالب نوشته شده تلفن همراه شامل شماره تلفنهای ذخیره شده و پیامهای متنی را بخواند.

بریل نویس Braille Stapler

گروهی دیگر از طراحان کره ای دستگاه دیگری به نام Braille Stapler را طراحی کردند که نابینایان را می توانند به دنیای بیرون متصل تر کنند. این دستگاه ترکیبی از چاپگر بریل و تخته بریل است که اکنون در یک دستگاه واحد عرضه شده اند.

این دستگاه، قابل حمل و سریع بوده و استفاده آسانی دارد. این طرح مفهومی از حدود 6 دکمه استفاده می کند. کاربر برای استفاده از این دستگاه یک ورقه کاغذ را وارد Braille Stapler می کند و با ضربه زدن به این 6 دکمه فورا و به سادگی متن خود را می نویسد.

این دستگاه متحولانه به ویژه برای افرادی که تازه نوشتن با خطوط بریل را آغاز کرده اند بسیار قابل استفاده و ساده است.