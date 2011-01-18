طراحی و ساخت میکروسکوپ نیروی اتمی توسط محققان کشور

دکتر سید عباس شاهمرادی مجری این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت اجرای این پروژه افزود: در برخی از پروژه ها نیاز به محاسبه در مقیاس اتمی و مولکولی داریم که با توجه به نیازهای کشور این پروژه در دانشگاه مالک اشتر تعریف و اجرایی شد.

وی با تاکید بر اینکه میکروسکوپ نیروی اتمی تولید شده قادر به آنالیز نمونه های فلزی، غیر فلزی، باکتریها و ویروسها است، اظهار داشت: تعیین و اندازه گیری خواص مواد مانند خواص مغناطیسی، مکانیکی و الکتریکی و عکسبرداری از اجسام اتمی و مولکولی از کارکردهای اصلی این میکروسکوپ است.



عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر با بیان اینکه تحقیقات برای ساخت میکروسکوپ نیروی اتمی هفت سال به طول انجامید یادآور شد: از دیگر دستاوردهای این تحقیق ساخت عملگرها و حسگرهای نانومتری است.



شاهمرادی با بیان اینکه تنها حدود هفت کشور در جهان موفق به ساخت میکروسکوپ نیروی اتمی شدند خاطرنشان کرد: دستگاهی که در این دانشگاه طراحی و ساخته شده است از نظر کارکرد و توانایی قابل رقابت با نمونه های خارجی بوده ضمن آنکه قیمت آن 50 درصد پایین تر از نمونه های خارجی است.



وی توسعه فناوری نانو را مستلزم وجود امکانات آزمایشگاهی از جلمه میکروسکوپ نیروی اتمی دانست و گفت: از آنجایی که این نوع میکروسکوپ اصلی ترین ابزار تحقیقات در زمینه نانو فناوری است باید در کلیه دانشگاهها و مراکز پژوهشی که در حوزه فناوری نانو فعال هستند وجود داشته باشد.