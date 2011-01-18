به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس کنفرانس جهانی رادیو (WRC) هر چهار سال یک بار برگزار و در آن اصلاحات مقررات رادیویی انجام می‌شود که خروجی‌های این اجلاس می تواند پایه کتاب و جدول فرکانس جمهوری اسلامی ایران ‌شود.

رگولاتوری ایران برای آمادگی کامل جهت شرکت در این اجلاس و دفاع از حقوق و منافع کشور از حدود دو سال پیش، 6 گروه کاری مرتبط با سرفصل‌های اجلاس را با حضور تمامی سازمان‌های ذیربط کشور مشخص کرد که از جمله این سازمانها می توان به سازمان صدا و سیما، شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران، سازمان فضایی، نیروهای مسلح و شرکت فرودگاههای کشور اشاره کرد.

در همین حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تمامی اجلاس‌های آمادگی APT به‌ طور فعال شرکت و مواضع کشور را در قالب اسناد APT برای ارائه به کنفرانس جهانی آماده کرد.

جلسه ارائه گزارش شرکت ایران در اجلاس پیشنهادی آمادگی کنفرانس بین‌المللی ارتباطات رادیویی (WRC) در هنگ کنگ به صورت ویدیو کنفرانس ارائه شد. همچنین در آستانه آخرین اجلاس آمادگی قبل از کنفرانس که ماه آینده در ژنو برگزارمی شود جلسه گروه‌های کاری این اجلاس از سوی رگولاتوری برگزار شد.