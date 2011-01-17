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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۰۶

نسبت به سال قبل؛

تولید علم در کشور 11 برابر رشد یافت

تولید علم در کشور 11 برابر رشد یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر توسعه مشارکت های مردمی و امور شوراها در وزارت آموزش و پرورش گفت: امروز سرعت تولید علم در نظام جمهوری اسلامی در مقام اول دنیا قرار دارد و نسبت به سال قبل 11برابر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد عطاران بعد از ظهر دوشنبه در جمع شورای آموزش و پرورش گلستان افزود: این امر در نتیجه هم افزایی تمام ارکان نظام است و محور این فعالیت ها آموزش و پرورش است.

وی اظهار داشت: اگر بخواهیم پیشرفت کنیم و به یک تحول بنیادین برسیم باید دست در دست هم بدهیم و پشتوانه آن قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش است.
 
وی خاطرنشان کرد: ماموریت اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران مقوله تعلیم و تربیت و انسان سازی  است.
 
عطاران افزود: همچنین ایجاد یک بستر مناسب جهت تربیت نسلی که به انسان کامل نزدیکتر باشد، از دیگر ماموریتهاست.
 
این مقام در وزارت آموزش و پرورش گفت: نظام جمهوری اسلامی یک مدرسه بزرگ انسان ساز است و امام خمینی (ره) یک معلم بزرگ بود.
 
 
کد مطلب 1234271

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