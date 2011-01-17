3 خط پردازش زباله تهران تا پایان سال راه اندازی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد فیاض در مورد نصب نخستین خط از خطوط 6 گانه پردازش زباله تهران گفت: مراحل نصب نخستین خط به اتمام رسیده و هم اکنون در مرحله نصب برق ، اتاق های کنترل آن هستیم .

وی ادامه داد: خطوط دو و سه نیز ساخته شده و در حال انتقال از کارخانه به کارگاه کهریزک است که در این مورد انتظار داریم مراحل نصب هر یک از خطوط بیش از 30 روز طول نکشد تا بتوانیم حداکثر تا قبل از پایان سال جاری این سه خط را به بهره برداری برسانیم.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران تصریح کرد: در کنار راه اندازی این خطوط از امکانات به القوه ای که در سیستم پردازش زباله وجود داشته مانند راه اندازی مجدد خطوط پردازش زباله کهریزک نیز استفاده کردیم تا ظرفیت پردازش زباله تهران را روزانه به 6 هزار و 700 تا هفت هزار تن برسانیم.

فیاض در پاسخ به این سئوال که آیا تا قبل از پایان سال خطوط 6 گانه پردازش زباله پایتخت به بهره برداری می رسد، اظهار کرد: به طور قطع سه خط تا پایان سال جاری راه اندازی شده و سه خط دیگر نیز مراحل ساخت و اجرای آن در کارخانه ها دنبال می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تا پایان سال با استفاده از بهره برداری سه خط پردازش زباله و راه اندازی مجدد خطوط پردازش کهریزک می توانیم روزانه هفت هزار تن زباله تهران را پردازش کنیم، این خطوط می توانند برای ما در جهت ضرایب اطمینان عمل کرده و با هیچگونه مشکلی در این زمینه مواجه نخواهیم بود.