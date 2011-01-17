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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۵۰

تحصیل و اشتغال دو عامل اصلی کاهش نرخ تولد در برونئی

تحصیل و اشتغال دو عامل اصلی کاهش نرخ تولد در برونئی

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : معاون وزیر فرهنگ، جوانان و ورزش برونئی گفت که تحصیل و اشتغال دو عامل اصلی کاهش نرخ تولد در برونئی می باشد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه برونئی تایمز، خانم حاجیه آدینا عثمان افزود: زیرا زنان برونیایی در حال حاضر دوست دارند تحصیلات خود را ادامه داده و در مشاغلی مشغول به کار شوند که درآمد زیادی دارد لذا فرصت کمی برای پرداختن به مسائل خانواده و تربیت فرزند دارند.

وی افزود: براساس آمارهای موجود نرخ باروری هر زن برونیایی در فاصله زمانی 1950 تا 2008 از 7 فرزند به 5/2 فرزند کاهش یافته است هر چند که این رقم هنوز در مقایسه با استاندارهای جهانی در شرایط خوبی است.

معاون وزیر فرهنگ ضمن تاکید بر اینکه زنان ترجیح می دهند در سنین بالا ازدواج کنند گفت عامل دیگر تأثیرگذار در این خصوص توجه خانواده ها به داشتن خانواده کوچکتر با هدف افزایش کیفیت زندگی است.

کد مطلب 1234282

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