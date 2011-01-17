حاکمیت دیدگاه مبتنی بر فطرت در نظام تربیتی کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم فتح الهی ظهر دوشنبه در همایش شوراهای آموزش و پرورش آذربایجان غربی که درمحل تالار شمس ارومیه برگرار شد، با بیان اینکه طراحی مدل های آموزشی مبتنی بر اصول دینی و ملی مهمترین نیاز آموزشی کشور است بیان داشت: این امر موجب می شود تا با فراهم ساختن بستر تحریک برای فکر انسانها، زمینه برای پ‍ژوهش و تحقیق فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه پژوهش محور اصلی روشهای نوین تربیتی است اظهارداشت: این امر با شورای های آموزش و پرورش به عنوان متولی بررسی بژوهشی محقق می شود.

فتح الهی شوراهای آموزش و برورش را از جمله محوری ترین راهکارهای رسیدگی به امور جاری در زمینه های مختلف آموزشی دانست و اظهار داشت: مصوبات شوراهای آموزش و پرورش در حکم قانون هستند و اجرای آنها الزامی می باشد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری آذربایجان غربی ادامه داد: شوراها با نیازسنجی و کشف نیازهای کیفی در رفتار عمومی و اجتماعی با اولویت آموزش و برورش به عنوان محور تربیتی جامعه نقش کلیدی دارند.

فتح الهی همچنین در ادامه یادآور شد: در اکثر کشور های جهان آموزش و پرورش با مشارکت عمومی و مردمی در حال فعالیت هستند و با اینکه سالها از آغاز بکار فعالیت مدارس غیر انتفاعی می گذرد ولی وزنه و هزینه عمده آموزشی بطور مستقیم بر عهده دولت است.

زمینه عملیاتی کردن تحول بنیادی آموزشی، فرهنگ سازی است

مشاور وزیر در امور تحول بنیادی، فرهنگی و برنامه ریزی راهبردی وزارت آموزش و پرورش نیز در این نشست با بیان اینکه زمینه عملیاتی کردن تحول بنیادی آموزشی، فرهنگ سازی عمومی است افزود: سیستم تعلیم و تربیت در کشور یکی از ارکان مهم و موثر در آموزش و پرورش است.

محمد بناییان افزود: شوراهای آموزشی نیز به عنوان محور تربیتی، در وحدت رویه و جهت گیری های شاخص در رسیدن به اهداف کلان می توانند نقش مهمو و تاثیر گذار داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه تشکیل شوراهای آموزشی نقش موثر در ارتباط با حاکمیت، نظام های آموزشی و عموم مردم داشته اظهار داشت: شوراها باید با این توانایی که در ذات قانونی خود دارند در زمینه ترسیم اصول بنیادی و چالشهای موجود و انتظارات حاکمیت و عمومی فعالیت و تلاش کنند.

بناییان در ادامه با اشاره به موقعیت خاص آذربایجان غربی به دلیل دارا بودن قومیت ها و مذاهب مختلف و لزوم توجه به همراهی این مقوله افزود: خوشبختانه تعامل بین اقوام و ادیان در این استان از بهترین و بالاترین شکل برخوردار است و باید با توجه به این امر مهم در آموزش و تعلیم و تربیت فرصت های برابری برای دسترسی عموم و رعایت عدالت اجتماعی در بحث اموزش تلاش کرد.

مدیرکل آموزش و برورش آذربایجان غربی نیز در این همایش با یادآوری بنیادی بودن شوراها در امر تربیتی و آموزشی گفت: زندگی اجتماعی تنها می تواند با مشارکت و همفکری متقابل فراهم شود که این امر در بستر شوراها به عینه وجود دارد.

ولی سمرقندی افزود: قانون شورا ها که در سال 72 به تصویب رسید دارای قوانینی است که می تواند در حل مشکلات اموزشی مفید و اساسی باشد.

همایش شوراهای آموزش و پرورش استان با حضور معاون وزیر آموزش و برورش در امور تحول بنیادی فرهنگی و برنامه ریزی و راهبردی وزارت آموزش و برورش، دبیران و اولیای مدارس برگزار شد.

در پایان این همایش از برترین ها و شوراهای فعال آموزشی و برورشی استان با اهدای جوایزی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.