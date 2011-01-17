کنسرت "نواک" در جشنواره موسیقی برگزار می شود

پانیذ فریوسفی سرپرست گروه موسیقی "نواک" با اعلام این خبر در توضیح جزئیات برگزاری این کنسرت به خبرنگار مهر، گفت : در این کنسرت که به اجرای کوارتت "مرگ و دختر شوبرت" و کوارتت دوژاک اختصاص دارد ،نوازندگانی چون "پانته آ مشفق"، "میثم مرودستی"، و "آتنا اشتیاقی" همکاری می کنند.

وی درپایان افزود : علاوه بر اجرای گروه "نواک" ، کنسرت دیگری که چندی پیش با عنوان "شب شومان" به روی صحنه بردیم را نیز بار دیگر در جشنواره اجرا خواهیم کرد؛ در این کنسرت آثاری از آهنگسازانی چون شومان، موزارت، برامس، کومینتاس در قالب دوئت ویولن و ویولا؛ ولولن و پیانو، ویولنسل و ویولن به روی صحنه می رود؛ این اجرا با همراهی خاچیک بابائیان نوازنده ویولن و سه نوازنده از ارمنستان ،آرام طالالیان نوازنده ویولنسل ،لیلیت مختاریان ویولن آلتو و جولیتا وارطانیان نوازنده پیانو برگزار می شود.