دولت سوخت تاکسیها را با نرخ کمتر ارائه دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، فضل الله اسلامی با بیان این مطلب افزود: با افزایش قیمت سوخت پس از هدفمند سازی یارانه ها به ویژه سوخت CNG رانندگان با مشکلاتی مواجه شده اند اما اکثر آنها همچنان با تمام توان و در چارچوب قوانین و مقررات در حال خدمات رسانی به شهروندان هستند که باید قدردان زحمات این افراد باشیم .

وی ادامه داد : پس از هدفمندسازی یارانه ها و اعلام افزایش نرخ کرایه ها ، راننده های تاکسی به نفع شان بود این افزایش قیمت را اعمال کنند ولی به دلیل جایگاه سازمانی منتظر مصوبه شورای اسلامی شهر تهران ماندند .

اسلامی افزود : اکنون نیز با وجود اینکه افزایش قیمت نرخ مصوب کرایه تاکسی ها بیش از افزایش هزینه های سوخت است اما چون بحث حمایت از قانون هدفمد سازی یارانه ها مطرح است راننده های تاکسی نهایت همکاری را دارند و تعداد معدودی از راننده ها مرتکب تخلف می شوند که برخورد با این گروه خواست همه راننده های تاکسی است تا زحمات و تلاش هایشان زیر سئوال نرود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تاکید کرد: ما پیگیر رفع مشکلات راننده های تاکسی ناشی از افزایش قیمت سوخت هستیم و امیدواریم دولت در راستای حمایت از حمل و نقل عمومی ، سوخت مورد نیاز این بخش به ویژه تاکسی ها را با نرخ کمتری ارائه دهد و یا حمایت های لازم از راننده ها جهت جبران افزایش هزینه های سوخت صورت گیرد.

وی در مورد عملکرد تاکسیرانی در روزهای اخیر که تهران شاهد بارش سنگین برف بود گفت: پیش از آغاز بارندگی نسبت به توجیه و هماهنگی کامل با شرکت های خصوصی تاکسیرانی و رانندگان اقدام شده و حتی نکاتی مانند مجهز بودن تاکسی ها به زنجیر چرخ، برف پاکن و بخاری مورد تاکید قرار گرفته بود.

اسلامی تصریح کرد: طی روزهای اخیر حضور پررنگ رانندگان تاکسی در شهر کاملا مشهود و محسوس بود و میزان تخلفات نسبت به حجم حضور و خدمات رسانی چند ده هزار تاکسی بسیار کم بود .

وی تصریح کرد: ما از 80 هزار تاکسی خواستیم که خودشان تخلفات برخی راننده های متخلف را گزارش کنند، که با این خود کنترلی خوشبختانه میزان تخلفات بسیار کمتر شده و راننده های متخلف می دانند حتی از سوی همکارانشان هم کار آنها مورد سرزنش قرار می گیرد.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران تاکید کرد : ما گشت های مشترکی را هم با راهور ناجا داریم تا نظارت کاملی بر عملکرد تاکسی ها صورت گیرد.

وی گفت: در هر صورت موضوعات تاکسیرانی، موضوعاتی سه سویه بین "مردم" ، "تاکسیرانی و راننده های تاکسی" و "سایر مسئولین و دستگاه های اجرایی" است که به نوعی در این حوزه و مسائل آن نقش دارند . در این میان از شهروندان نیز انتظار می رود نهایت همکاری و هماهنگی را داشته باشند به طور مثال سوار خودروی مسافربر شخصی نشوند، چون بر عملکرد آنها هیچ گونه نظارتی نمی شود و از سوی دیگر با کاهش مسافر درآمد رانندگان تاکسی نیز کاهش می یابد.