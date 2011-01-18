دستور جدید دولت برای نیروهای شرکتی/تبدیل وضعیت 100 هزار نیروی تخصصی

داود جوانی در گفتگو با مهر از دستورالعمل و نامه جدید هیئت دولت به سازمانها و شرکتهای دولتی برای جلوگیری از انعقاد قرارداد با پیمانکاران نیروی انسانی و همچنین فراهم کردن امکان انعقاد مستقیم قرارداد با نیروهای فنی و تخصصی خبر داد و گفت: اخیرا هیئت دولت نامه ای را مبنی بر عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی ارائه کرده است.

دستور جدید دولت برای نیروهای شرکتی

دبیرکل کانون کارفرمایان شرکت های خدماتی و پشتیبانی کشور اظهار داشت: همچنین برای جلوگیری از ادامه فعالیت پیمانکاران نیروی انسانی، دولت از ذی حسابان خواسته است تا جلوی قراردادهای پیمانکاری در خارج از کارهای حجمی را بگیرند، البته خود شرکت ها نیز موظف شده اند تا یکماه آینده وضعیت نیروهای شرکتی خود را مشخص کنند.

جوانی ادامه داد: با صدور این دستورالعمل جدید دولت، جلوی فعالیتها در بخشهای حجمی و غیرحجمی گرفته شده بود که خود دولت بلافاصله پس از دو روز از صدور دستورالعمل اولیه اعلام کرد که قراردادهای حجمی همچنان پابرجا خواهند ماند و مشمول این دستورالعمل نمی شوند.

این مقام مسئول در حوزه کارفرمایی، افزود: دولت پس از صدور اصلاحیه اعلام کرد که منظور دستورالعمل جدید تعیین تکلیف پست های فنی و تخصصی بوده است و نه کارهای حجمی مانند نگه داری فضای سبز و مانند آن.

کارهای حجمی مستثنی شد

وی خاطر نشان کرد: ما به معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کردیم که انعقاد قرارداد مستقیم نیروهای تخصصی و فنی شرکتی با کارفرمایان اصلی به شرکت های خدماتی که کار حجمی انجام می دهند ارتباطی ندارد.

به گفته جوانی پس از این، موضوع دوباره در هیئت دولت مطرح شد و در آنجا نیز اعلام شد که دستورالعمل جدید مربوط به کارهای حجمی در بخش های خدماتی نخواهد بود ولی همچنان فراهم کردن انعقاد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی فنی و تخصصی با کارفرمایان اصلی دنبال می شود.

دبیرکل کانون کارفرمایان شرکت های خدماتی و پشتیبانی کشور، گفت: هم اکنون 3 میلیون و 100 هزار نفر در کشور تحت پوشش بخش خدمات فعالیت دارند که از طریق بیش از 20 هزار شرکت خدماتی حجمی تحت پوشش هستند.

تبدیل وضعیت 100هزار نیروی تخصصی

به گفته وی، براساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی تعداد نیروهای تخصصی و پست های فنی مدنظر دولت در طرح انعقاد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی 100هزار نفر کارشناس، کمک کارشناس و همچنین تخصصی برآورد شده است.

این مقام مسئول در بخش کارفرمایی تصریح کرد: در واقع نکته اصلی در طرح تبدیل قرارداد نیروهای شرکتی، بررسی پست ها و ماهیت مشاغلی است که افراد انجام می دهند به نحوی که اگر نیرویی در بخش پیمانکاری وجود داشته باشد که ماهیت شغل وی مدیریتی و یا تخصصی باشد، عدم انعقاد قرارداد مستقیم با وی تخلف خواهد بود.

جوانی خاطر نشان کرد: البته در این زمینه همچنان یک ئسوال بدون پاسخ باقی مانده است و آن هم اینکه اگر طرح قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی همه کارهای حجمی و غیرحجمی باشد، آیا شرایط به نحوی خواهد شد که بیش از 3.1 میلیون نفر قرارداد مستقیم منعقد کنند و مشکل قراردادها حل شود؟