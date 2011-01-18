به گزارش خبرنگار مهر، این روزها بازار مسکن که 2 هفته ای پس از اعلام هدفمندی یارانه ها آرامش خود را از دست داده بود دوباره به حالت قبل بازگشت اما همچنان خریداران و فروشندگان در معاملات با احتیاط عمل می کنند.

در این میان، فروشندگان با وسواس بیشتری قیمتها را اعلام می کنند و سعی دارند تا با کمترین ریسک واحد مسکونی خود را به فروش برسانند و حتی برخی از سازندگان مسکن، در این مدت دست از فروش واحدهای خود کشیده و خرید و فروش را به سال بعد موکول کرده اند.

وسواس فروشندگان و تعجیل خریداران

در واقع فروشندگان برای جلوگیری از ضرر، وسواس زیادی را در فروش واحدها از خود نشان می دهند. درمقابل خریداران که با وسواس سازندگان مواجه شدند در خرید واحدهای مورد نظر خود تعجیل می کنند تا با قیمت های مناسبی صاحبخانه شوند.

براساس این گزارش قشر متوسط که عمدتا واحدهای 50 تا 70 متری را برای خرید انتخاب می کنند بیشتر بر قیمت مسکن تاکید دارند و موضوعات دیگری مانند نمای بیرونی و داخلی ساختمان و مصالح بکار رفته در آن از اهمیت کمتری نسبت به گذشته برخوردار است.

مشاوران املاک در شهر تهران براین نکته تاکید دارند که برخی در بازار مسکن تهران با وسواس در فروش، کمی التهاب را در بازار بوجود آورده اند که البته نسبت به اوایل اجرای قانون هدفمندی یارنه ها این التهاب تا حد زیادی فروکش کرده است.

قیمت آپارتمانهای 50 تا 70 متری

گزارش خبرنگار مهر از سطح شهر حاکی از آن است که قیمت یک واحد مسکونی 63 متری در حوالی متروی صادقیه بدون پارکینگ با قیمت 87 میلیون تومان عرضه می شود، همچنین 63 متری در میرداماد 220 میلیون تومان قیمت دارد.

آپارتمانی 67 متری در خیابان جمهوری بدون انباری و پارکینگ با قیمت 70 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و واحد مسکونی 72 متری در خیابان جمالزاده شمالی با قیمت 105 میلیون تومان عرضه می شود. همچنین 69 متری در خیابان جیحون هم با متری یک میلیون و 250 هزار تومان به فروش می رسد.

براین اساس 70 متری در محدوده تهرانپارس خیابان پروین با قیمت 93 میلیون تومان به فروش می رسد و برای واحد 68 متری 20 سال ساخت 70 میلیون تومان قیمت تعیین شده است.

همچنین 70 متری نوساز در خیابان ایران هم 165 میلیون تومان قیمت گذاری شده است و در خیابان پیروزی افراسیابی جنوبی هم یک آپارتمان 68 متری با قیمت 90 میلیون تومان عرضه می شود.