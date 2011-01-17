27 دانش آموز در شیراز دچار گازگرفتگی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ساعت 10 و 37 دقیقه 26 دی ماه طبق تماس تلفنی با مرکز اورژانس 115 شیراز درخواست امدادرسانی شد که بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

به گزارش تکنسینهای حاضر در محل مورد مذکور گازگرفتگی 27 دانش آموز در کلاس درس یکی از مدارس شیراز بوده و علت آن نیز انتقال دادن دانش آموزان به کلاس درس دارای بخاری بدون دودکش اعلام شده است.

18 نفر از دانش آموزان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان نمازی منتقل شدند.

این حادثه در حالی روی داده که طی این هفته ها برای دانش آموزان در شیراز روزهای پرحادثه ای رقم خورده که چندی پیش نیز در یک حادثه رانندگی چند تن از دانش آموزان در این کلانشهر جان خود را از دست دادند.