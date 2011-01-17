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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۹

در بوشهر؛

نخستین جشنواره ملی شعر قرآنی به زبان فارسی برگزار می شود

نخستین جشنواره ملی شعر قرآنی به زبان فارسی برگزار می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسئول امور قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: نخستین جشنواره ملی شعر قرآنی به زبان فارسی در بوشهر برگزار می شود.

ابراهیم کاروان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه این جشنواره با نام ترنم آیات، ششم و هفتم بهمن در بوشهر برگزار خواهد شد، اظهار داشت: 140 اثر به دبیرخانه جشنواره فرستاده شده که از میان آنها سه اثر در بخش اصلی و دو اثر در بخش جانبی به عنوان برترینها معرفی می شوند.

کامران افزود: در بخش اصلی اشعاری که درباره مفاهیم قرآنی با ذکر آیات یا سوره ها سروده شده بررسی می شود و در بخش جانبی سروده هایی که درباره توصیف قرآن مجید است.

به گفته مسئول امور قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، داوری آثار از فردا آغاز می شود.

کد مطلب 1234309

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