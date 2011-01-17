نخستین جشنواره ملی شعر قرآنی به زبان فارسی برگزار می شود

ابراهیم کاروان در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه این جشنواره با نام ترنم آیات، ششم و هفتم بهمن در بوشهر برگزار خواهد شد، اظهار داشت: 140 اثر به دبیرخانه جشنواره فرستاده شده که از میان آنها سه اثر در بخش اصلی و دو اثر در بخش جانبی به عنوان برترینها معرفی می شوند .

کامران افزود: در بخش اصلی اشعاری که درباره مفاهیم قرآنی با ذکر آیات یا سوره ها سروده شده بررسی می شود و در بخش جانبی سروده هایی که درباره توصیف قرآن مجید است .