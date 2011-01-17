مازندران 3000 کارگر شهید تقدیم انقلاب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی بعد از ظهر دوشنبه در نشست با اعضای هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار و کانون بازنشستگان مازندران در استانداری افزود: سه هزار کارگر رشید استان در دوران انقلاب و دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

وی خاطر نشان کرد: یکی از برنامه های جدی حوزه معاونت سیاسی استانداری، تجلیل از مقام شامخ شهدا و رشادت های رزمندگان در دوران های پس از انقلاب بوده است.

معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه به صورت هفتگی از نزدیک با مسائل و مشکلات کارگران در محل کارخانجات آشنا می شود تصریح کرد: بنده از خانواده کارگر بوده و به واسطه اینکه خانواده بنده از قشر کارگری بوده درد این قشر اثرگذار جامعه را آشنا هستم.

ابراهیمی با بیان اینکه بخش عمده ای از مراجعه کنندگان ملاقات های عمومی مدیران استان را قشر زحمتکش کارگر تشکیل می دهند یادآور شد: شریف ترین، صمیمی ترین و اثرگذار ترین آحاد جامعه که در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ادوار مختلف انقلاب و جمهوری اسلامی اثرگذاری کرده این قشر کارگری بودند.

وی با اعلام این مهم که برای رفع مشکلات کارگران در مازندران برنامه داریم افزود: بیمه بیکاری، افزایش حقوق کارگران و دستمزد این قشر زحمتکش باید از طریق استان و دولت پیگیری شود.

معاون استاندار مازندران با تاکید بر تعامل بیشتر با نمایندگان استان و تشکل های کارگری اظهار داشت: بسیاری از مشکلات صنفی کارگران با مشارکت نمایندگان در حوزه قانونگذاری رفع خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه سهام عدالت کارگران جزء موضوعاتی است که باید با جدیت مطالبه شود اظهار داشت: کانون بازنشستگان و کارگری باید در راستای حقوق حقه جامعه کارگری اثرگذار باشند.

ابراهیمی بیان داشت: مدیران اجرایی استان نباید برخورد قهرآمیزی با صنف کارگری داشته باشند بلکه باید درب مدیران کل به روی کارگران استان باز باشد.

وی با بیان اینکه کارگران هیچگاه از اصول و ارزش های نظام فروگذار نکردند اظهار داشت: برنامه های فرهنگی و ورزشی صنف کارگری باید هدفمند باشد.

وی خواستار حضور مستمر کانون های کارگری در برنامه های گرامیداشت دهه فجر و سایر برنامه های انقلاب اسلامی شد و گفت: نخستین یادواره شهدای کارگری مازندران در دهه فجر امسال برگزار شود.