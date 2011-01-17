منظمی برای حضور در مجمع انتخاباتی ریاست والیبال اعلام آمادگی کرد

امیرحسین منظمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه بر تصمیم خود برای کاندیدا شدن ریاست فدراسیون والیبال مصمم است، اظهارداشت: مدارک لازم برای ثبت نام را آماده کرده‎ام تا فردا سه شنبه ثبت‎نام نهایی خود را انجام دهم.

وی با تاکید بر اینکه از جنس والیبال است، تصریح کرد: برنامه‎های زیادی برای ریاست والیبال دارم که بعد از ثبت نام آنها را اعلام خواهم کرد. فقط این را بگویم که والیبال ایران باید جزو 10 تیم برتر دنیا شده به لیگ جهانی هم راه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین منظمی که در حال حاضر عضو کادر فنی تیم لیگ برتری پرسپولیس است تجربه 15 ساله از حضور در تیم ملی داشته و دارای فوق لیسانس مدیریت است. وی برای مدت سه سال مدیر ورزشی شهرداری منطقه 14 تهران بود و در حال حاضر هم مشاور ورزشی شهردار منطقه 14 تهران و همچنین رئیس انجمن والیبال شهرداری تهران است.

منظمی در حالی برای حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال اعلام آمادگی کرده است که مهلت ثبت‌نام برای شرکت در این مجمع از شنبه گذشته آغاز شده است. تاکنون هیچ کاندیدایی برای حضور در این مجمع ثبت‌نام نکرده است.