به گزارش خبرنگار مهر، این مجمع توسط مرکز گسترش زبان و ادبیات فارسی (وابسته به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) و شورای گسترش زبان فارسی (وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و با همکاری نهادهای مرتبط با آموزش و گسترش این زبان در کشور برپا شده است.

قرار بود مراسم افتتاح هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی با حضور محمود احمدی‌نژاد افتتاح شود که این امکان به دلیل حضور رئیس جمهور در همایش سراسری مدیران داخلی و خارجی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) میسر نشد.

نخستین سخنران این مراسم سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود . سپس اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور و محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سخنرانی کردند.

در خلال برنامه‌های امروز همچنین ادیبان و شاعرانی از ایران و سایر کشورهای جهان به شعرخوانی و سخنرانی می‌پردازند؛ بر اساس برنامه گلرخسار صفی‌آوا و عمر صفر (هر دو از تاجیکستان)، سید عارف عارف (افغنستان)، ویکتور الکک (لبنان)، اظهر دهلوی (هندوستان)، سداد دیزداروویچ (بوسنی) و محمود اکرامی‌فر، عرفان نظر‌آهاری و کاووس حسنلی (همگی از ایران) شعرخوانی و سخنرانی می‌کنند.

در نخستین نشست تخصصی این مجمع که از ساعت 14 تا 16 امروز (28 دی) و با موضوع جاذبه‌های معنوی زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌شود، وانگ اینگ (چین)، صفر عبدالله (قزاقستان)، یونس جعفری (هند) علی مصدق (انگلستان) و نجیب‌الله سایش (افغانستان) سخنرانی خواهند کرد.

دومین نشست امروز به بررسی نقش مثنوی و طریقت مولوی در ترویج زبان و ادبیات فارسی در بوسنی با حضور دکتر نور شیشک لو (ترکیه)و دکتر میرباقری فرد (ایران) اختصاص دارد.

خبر دیگر از این همایش اینکه از میان 145 استاد خارجی که برای حضور در هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات عازم کشورمان شده‌اند و تاکنون نام آنها در فهرست مدعوان خارجی ثبت شده است، نام دو استاد آمریکایی زبان فارسی یکی "رابرت بلیک اتوود" و دیگری "جیمز کلارک" به چشم نمی‌خورد.