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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۲۱

شهردار مشهد خواستار پرداخت بدهی 12میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی شد

شهردار مشهد خواستار پرداخت بدهی 12میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی شد

مشهد - خبرگزاری مهر : شهردار مشهد از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی این شهر خواست، بدهی 12میلیارد تومانی خود بابت هزینه صدور پروانه و سایر خدمات توسعه بیمارستان امام رضا (ع) را پرداخت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در مشهد از روند توسعه بیمارستان امام رضا (ع) انتقاد کرد و گفت: مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بدون توجه به ضوابط ساخت و ساز اقدام به احداث بنا کرده اند.

وی با اشاره به محل استقرار این مرکز درمانی در یکی از شلوغ ترین نقاط مشهد، یادآور شد: مدیران دانشگاه در برابر پیشنهاد شهرداری در خصوص واگذاری زمینی برای احداث پارکینگ مقاومت می کنند و حاضر نیستند برای سیل مراجعان به بیمارستان که ترافیک سنگینی ایجاد می کند، همکاری نمایند.

پژمان در عین حال با بیان این که دستور فک پلمپ و امکان ادامه اجرای این پروژه فراهم شده است، از مدیران دانشگاه خواست، از طریق تعهد پرداخت در آینده، رفتار ضابطه مند با شهرداری را مدنظر قرار دهند.

کد مطلب 1234326

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