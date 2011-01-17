مشهد برای دهه آخر صفر آماده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: برای رفاه حال جمعیت میلیونی که در ایام حزن انگیز آخر صفر به مشهد مسافرت می کنند، مساعدت لازم با صاحبان منازل شخصی انجام تا در کمترین زمان مشکل اسکان آنان حل شود.

وی افزود: با توجه به روند پرشتاب سفر زائران به مشهد، ستاد دائمی پذیرایی از زائران در شهرداری مستقل شده است، این ستاد در ایام نوروز نیز با بسیج نیروها و امکانات خود در اختیار زوار خواهد بود.

شهرداری مشهد در خصوص اجرای ترافیک در اطراف حرم امام رضا (ع) خاطر نشان کرد: در صورتیکه مردم و مسئولان استان موافق نباشند، شهرداری اصراری بر اجرای طرح ندارد.

وی همچنین از افتتاح خط یک قطار شهری در سالروز ولادت نبی اکرم (ص) در روز دوم اسفند امسال خبرداد و عنوان داشت: این پروژه که برای راه اندازی آن هزار و 200 میلیارد تومان هزینه شده است، احتمالا با حضور دکتر احمدی نژاد ریاست جمهور مورد بهره برداری قرار می گیرد.

بگفته پژمان در ایام دهه فجر نیز دو پروژه زیر گذر امام حسین (ع) و میدان جهاد تکمیل و در اختیار عبور مرور بهتر شهر قرار می گیرد.