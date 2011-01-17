سیستم پذیرش اینترنتی نسخ پزشکان در زنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی محمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رویکرد دولت دهم بر الکترونیکی کردن خدمات دستگاه ها در راستای آسایش مردم است و در این زمینه تاکنون 16 خدمت مدیریت درمان تامین اجتماعی استان از ابتدای سال به پورتال خدمات الکترونیکی استانداری پیوسته است.

محمدی خاطر نشان کرد: طی 9 ماهه گذشته بیش از 175 میلیارد ریال صرف خرید خدمت از بخش درمان به صورت غیر مستقیم به بیمه شدگان در استان شده است.

وی با اشاره به بدهی معوقه اسناد پزشکی در سال 88 به مراکز درمانی طرف قرارداد این ارگان، اظهار داشت: 100 میلیارد ریال از این مبلغ مربوط به معوقه سال گذشته بود که تا پایان شهریور ماه 89، کلیه صورت حساب های مراکز دانشگاهی به صورت قطعی پرداخت شده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان افزود: همچنین صورت حساب های مهر و آبان قبل از رسیدگی به صورت علی الحساب نیز پرداخت شده است و در واقع می توان گفت هم اکنون سند دیگری برای پرداخت وجود ندارد.

محمدی یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون، میزان پرداختی دفتر اسناد پزشکی به بیمه شدگانی که در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد، بستری شده و صورت حساب های خود را ارائه کرده اند، بیش از 400 میلیون تومان بوده است.

وی تعداد بیماران خاص تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی در استان را 230 نفر دانست و خاطرنشان کرد: بیش از 179 نفر از این بیماران دیالیزی هستند و سازمان، 100 درصد هزینه های سرپایی و بستری این بیماران را تحت پوشش قرار داده و پرداخت می کند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان از پرداخت الکترونیکی 85 درصد هزینه بیماران MS، پیوند کلیه و شیمی درمانی خبر داد و گفت: در شش ماهه اول امسال بالغ بر 110 میلیارد ریال به بیماران MSو پیوند کلیه بابت هزینه های درمان و دارویی و دو میلیارد ریال نیز به بیماران شیمی درمانی بابت هزینه دارویی پرداخت شده است.