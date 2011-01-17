تعرفه برق در کردستان بر اساس مناطق عادی محاسبه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فرهاد احمدزاده ظهر دوشنبه در نشست خبری مدیر عامل شرکت توزیع برق استان با خبرنگاران رسانه های جمعی کردستان، اظهار داشت: تعرفه برق در این استان بر اساس تقسیم بندی های وزارت نیرو و جزو اقلیم مناطق عادی محاسبه می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها و تقسیم کشور به چهار نوع اقلیم برای محاسبه قیمت برق مصرفی، استان کردستان و بیشتر استان های دیگر کشور نیز جزو مناطق عادی منظور شده و به همین دلیل تعرفه های مصرفی در استان همسان با سایر استان های اقلیم عادی در کشور است.

معاون فروش و خدمات مشرکین توزیع برق استان کردستان بیان داشت: بر اساس تقسیم بندی های صورت گرفته تعرفه مصرف برق در استان کردستان در چهار اقلیم شامل مناطق گرمسیر، نیمه گرمسیر، عادی و مناطق فاقد شبکه گاز خانگی محاسبه می شود.

احمدزاده افزود: علیرغم اینکه قیمت و تعرفه مصرف برق با اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها افزایش یافته است ولی همچنان بیش از 55 درصد از قیمت واقعی برق توسط دولت پرداخت می شود و بهترین راهکار برای کاهش هزینه ها در این بخش توجه به اصلاح الگوی مصرف و مدیریت بهینه مصرف انرژی توسط خانوادهاست.

وی با اشاره به لزوم صرفه جویی در مصرف برق در استان کردستان و سایر نقاط کشور به عنوان یک نیاز مبرم، خاطرنشان کرد: کاهش 10 درصدی مصرف برق توسط هر خانوار باعث می شود که 20 تا 30 درصد از میزان هزینه های پرداختی کاسته شود.

معاون فروش و خدمات مشترکین مدیر عامل شرکت توزیع برق استان کردستان افزود: در حال حاضر 10 درصد از مشترکین برق استان کردستان جز مشترکان پر مصرف به شمار می روند و بالغ بر 50 درصد میزان مصرف در استان مربوط به این 10 درصد است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کردستان نیز در ادامه نشت خبری خود به وضعیت اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر وضعیت برق این استان اشاره کرد و گفت: با توجه به تمهیدات وزارت نیرو و لزوم همکاری و تعامل مردم انتظار ما این است که روند کاهش مصرف برق در استان کردستان همچنان ادامه و مردم نسبت به رعایت الگوی مصرف برای کاهش هزینه های خانوار اقدام کنند.