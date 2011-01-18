مشکل آب شرب شهر صدرا برطرف می شود

جمشید عباسی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: برخی از زیرساختهای خدماتی در شهر صدرا با مشکلاتی مواجه بوده که در این راستا با برنامه ریزیهای صورت گرفته مشکل کمبود آب در این شهر نیز به زودی برطرف می شود.

وی با بیان اینکه سه منبع 60 هزار لیتری آب در حال احداث است، افزود: برای رفع مشکل آب این شهر سه منبع در حال احداث است و همچنین حفر 11 چاه نیز در برنامه قرار دارد که از این تعداد برای حفر 9 چاه زمین مشخص شده است.

مدیر عامل شرکت عمران شهر صدرا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اولویت مسکن مهر در صدرا تصریح کرد: 22 هزار واحد مسکن مهر سهم صدرا بود که برای شروع عملیات اجرایی این واحدها 254 هکتار زمین در اختیار مسکن مهر قرار داده شد که در حال حاضر 21 هزار و 776 واحد تجهیز کارگاه، شش هزار و 934 واحد سقف و 747 واحد نیز در مرحله نازک کاری قرار دارند.

عباسی راد تاکید کرد: طبق مصوبه شورای مسکن استان باید تا پایان سال دو هزار و 600 واحد مسکن مهر آماده بهره برداری شود.