مجالس ایران و اروگوئه یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند

به گزارش خبر گزاری مهر، علی لاریجانی و پاسادا روسای مجلس ایران و اروگوئه بعد از دیدار ، یادداشت تفاهم همکاری امضا کرده و بر قبول تعهد به تداوم مشورت های منظم پارلمانی و همکاری مشترک در امور مهم بین المللی تاکید کردند.

متن این یادداشت تفاهم به شرح زیر است:

1- طرفین با تاکید بر نقش مهم مجالس در توسعه و گسترش همکاری های دوستانه دو کشور برای تداوم مشورت های منظم میان مجالس دو کشور در سطوح گوناگون توافق کردند.

2- طرفین در تلاش برای ارتقای سطح همکاری های پارلمانی، جهت تبادل تجارب پارلمانی و قانونگذاری، ظرفیت های مرتبط با مدیریت پارلمانی و روند قانونگذاری از طریق برگزاری نشست های تخصصی منظم توافق کردند.

3- طرفین توافق کردند گروههای دوستی پارلمانی در مجالس دو کشور با هدف تقویت همکاری های مجالس و پیگیری توافقات دو کشور در عرصه های مختلف اقتصادی ، تجاری، فرهنگی، سیاسی و سایر زمینه ها به صورت دوره ای تبادل هیئت نمایند.

4- روسای مجالس دو کشور با تاکید بر اهمیت گسترش روابط پارلمانی در قالب تبادل تجارب پیرامون مشورت های منظم میان کمیسیون های تخصصی میان پارلمان های دو کشور توافق کردند.

5- طرفین توافق کردند مجالس دو کشور در مجامع و نهادهای بین المللی مانند اتحادیه بین المجالس همکاری کرده و حمایت خود را از عضویت پارلمان مقابل در مجامع پارلمانی منطقه ای اعلام می دارند.

6- طرفین توافق نمودند تمهیدات و ساز و کارهای قانونی لازم برای گسترش همکاری های فیمابین در تمامی حوزه ها به ویژه در حوزه های تجارت، عمرانی، خدمات فنی و مهندسی را تدوین و تصویب نمایند.

7- این یادداشت تفاهم همکاری از زمان امضای آن در تاریخ 89.10.27 برابر 17 ژانویه 2011 در سه نسخه فارسی، انگلیسی و اسپانیولی که هر سه از امتیاز یکسان برخوردار می باشد، وارد مرحله اجرا خواهد شد.