پیکر شهید بصیری در ابرکوه تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مراسم تشییع پیکر جانباز شهید عبدالمجید بصیری ظهر دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان شهرستان ابرکوه و خیل عظیم مردم این شهرستان برگزار شد.

حسین بصیری، برادر شهید بصیری در جمع تشییع ‌کنندگان ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم اظهار داشت: این شهید متعلق به خانواده خود نیست بلکه شهید بصیری از مردم است و همه مردم او را از آن خود می ‌دانند.

وی افزود: این که امروز شاهد حضور جمع کثیری از مردم ابرکوه در مراسم تشییع پیکر شهید بصیری هستیم، تنها به خاطر شخص شهید نیست بلکه به خاطر توجه مردم به شهید و مقوله شهادت است.

بصیری با اشاره به عشق حضور شهید عبدالمجید بصیری در جبهه ‌های نبرد حق علیه باطل در دوران دفاع مقدس بیان داشت: عشق به رهبری، ولایت‌مداری و پیروی از کلام امام خمینی (ره)، این شهید و سایر همرزمانش را راهی جبهه‌ ها کرد.

حسین بصیری عنوان کرد: این جانباز شهید هرگز از حضور خود در جبهه‌ ها به واسطه تحمل دردها و مرارتهای ناشی از شیمیایی ابراز پشیمانی و ندامت نکرد و تا آخرین لحظه مطیع ولایت فقیه بود.

شهید عبدالمجید بصیری که شنبه شب در بخش ICU بیمارستان شهید چمران شیراز به خیل شهدا پیوست، در سال 67 در منطقه شاخ شمیران مورد اصابت شیمیایی قرار گرفت و بعد از 22 سال تحمل دردهای ناشی از آن به همرزمان شهید خود پیوست.