پایان اکران عمومی "آدمکش" و "عصر روز دهم"

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای صنفی نمایش امروز دوشنبه 27 دیماه با حضور نمایندگان انجمن سینماداران ایران محمدرضا صابری، فرشید موتمنی، غلامرضا فرجی و رامین نصیری و نمایندگان تهیهکنندگان عبدالله علیخانی، علی سرتیپی، علی آشتیانیپور و احمدی و نماینده کانون کارگردانان محمد درمنش و نماینده اداره کل رزشیابی و نظارت سینمای حرفهای داریوش میرزایی تشکیل و موارد زیر مطرح یا تصویب شد:
- رونوشتنامه اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای در خصوص برگزاری جشنواره فیلمهای صنعتی در سینما فلسطین ( 18 تا 22 دیماه 89) مطرح شد.
- رونوشتنامه اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفهای در خصوص شناور بودن بلیت سینما جی (صبحها 10,000 و بعد از ظهرها 20,000 ریال) مشروط به هماهنگی لازم با دفاتر پخش فیلم مطرح شد.
- نامه اداره امور سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرتبط با اکران فیلم "کلانتری غیر انتفاعی" در گروه آزاد مطرح شد.
- با توجه به پایین بودن کف فروش فیلم سینمایی "آدمکش"، این فیلم در گروه عصر جدید تعویض و با توجه به اینکه مقرر شده بود، سینما عصر جدید میتواند فیلمی دیگر را اکران نماید.
- با توجه به پایین بودن کف فروش فیلم سینمایی "عصر روز دهم" این فیلم در گروه استقلال تعویض میشود. سینما استقلال به دلیل بازسازی تا جشنواره فجر تعطیل است همچنین فیلم "داماد خجالتی" بعد از ماه صفر اکران خواهد شد.
- تهیهکننده فیلم "فوتبالیها" در جلسه شورای صنفی حاضر و مواردی را در خصوص اکران زودتر از موعد فیلم در گروه آزاد مطرح کرد.
- در خصوص تدوین آییننامه شورای صنفی نمایش سرگروهها و گروه هنر و تجربه بحث و تبادل نظر شد.
نظر شما