"دختران بخوانند" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده در این کتاب که جلد اول از دوره هفت جلدی "آنچه باید همه بدانند" محسوب می‌شود تلاش کرده است درباره مسائلی بنویسد که راهنمای دختران برای تشکیل زندگی مشترک باشد.

عیدی‌زاده در کتاب "دختران بخوانند" سعی دارد ضمن استفاده از نمونه‌های اتفاق افتاده و داستانهای ملموس، هم موضوعات مورد نظر کتاب را مطرح کند و هم آن را به بحث بکشد و نیز راهکارهای لازم را با ایجاد تفکر به خواننده ارائه دهد.

این کتاب شامل پنج فصل است با عنوانهای تقویت ایمان، آماده باشید شما به زودی ازدواج می‌کنید، پیشنهادهایی برای دخترانی که قصد ازدواج دارند، بررسی شرایط قبل از ازدواج و همچنین ازدواج.

در این کتاب می‌خوانیم: محیط خانواده اولین عرصه شناخت انسان از جهان است و روحیات و اخلاق انسان از این محیط تاثیر می‌پذیرد. بنابراین برای شناخت همسر باید از خانواده او آگاهی کافی داشت؛ بر این اساس توجه به نجابت، ایمان، عفاف و دیگر صفات خانواده همسر که در شکل‌گیری شخصیت او موثر است، ضرورت پیدا می‌کند.

کتاب "دختران بخوانند" با شمارگان 5000 نسخه در 272 صفحه و به قیمت 7200 تومان منتشر شده است.

