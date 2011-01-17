توزین الکتریک کاشان مقابل شهرداری گرگان پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های توزین الکتریک کاشان و شهرداری گرگان امروز دوشنبه در سالن کتابچی کاشان برگزار شد که طی آن شاگردان "ولادو جوروویچ" با نتیجه 71 بر 45 موفق به شکست حریف میهمان خود شدند.

بازیکنان توزین الکتریک هر چهار کوارتر دیدار با شهرداری گرگان را به ترتیب با نتایج (17 بر 10)، (17 بر 15)، (20 بر 12) و (17 بر 8) به سود خود تمام کردند و بدین ترتیب صاحب چهارمین برد خود در این فصل از رقابت‌ها شدند. ضمن اینکه شکست امروز سومین شکست شاگردان اسدالله کبیر به حساب می‎آمد.

هفته ششم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری چهار دیدار دیگر طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

* دانشگاه آزاد - هیئت بسکتبال شهرکرد، تالار بسکتبال آزادی

* کاسپین قزوین - راه و ترابری قم، سالن شهید بابایی قزوین

* پتروشیمی بندرامام - پویا تهران، سالن شهرک بعثت

* ذوب آهن اصفهان - شرکت ملی حفاری، سالن ملت اصفهان