فائزه عظیم ‌زاده در حاشیه همایش "بانوی ایرانی، عصمت فاطمی" در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: لایحه مرکز خانواده، تلاشی در مسیر استحکام مبانی خانواده است.

وی افزود: در حال حاضر لایحه مرکز خانواده در مجلس که از طرف دولت ارائه شده، در دست بررسی است و این لایحه به دنبال استحکام مبانی خانواده و اصول حاکم بر خانواده است.

مشاور حقوقی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: به طور قطع مسائلی که در اصول و مواد این لایحه گنجانده شده است به دنبال این است که بتواند نسبت به ساماندهی مشکلاتی که زنان در نظام قضایی و محاکم داشته‌اند، گام بردارد.

وی عمده این مسائل را، مسئله حضانت کودکان، تعدد زوجات، شیوه ‌های طلاق و به ویژه طلاق قضایی بانوان ذکر کرد.

عظیم‌ زاده با بیان اینکه بانوانی هستند که به دلایل مختلف دیگر قادر به ادامه زندگی نیستند و مایل به گرفتن طلاق هستند، بیان داشت: قبل از این به دلیل عدم وجود ساز و کارهای مناسب در محاکم قضایی، راهی برای دنبال کردن مسئله طلاق بانوان و محاکم خاص ویژه طلاق خانواده و مراکزی که بتواند مشاوره قضایی به بانوان ارائه دهند وجود نداشت اما مشاوره خانواده و قضایی اکنون یکی از ساز و کارهای طراحی شده در این مورد است.

وی افزود: معاضدت قضایی قبل از رسیدن زوجین به مرحله طلاق، به زن و مرد کمک می ‌کند که بتوانند مشکلات خود را شناسایی و برای رفع آن گام بردارند و در صورتی که این مشکلات در بین زوجین حل نشود، محاکم و مراکز رسیدگی، ساماندهی مسئله را بر عهده می‌گیرند.

عظیم ‌زاده با بیان اینکه قوانین مدنی در حوزه خانواده در حال اصلاح و بازنگری است، هدف از این بازنگری را حرکتی متناسب با قوانین شریعت دانست که بتواند راهکارهای مناسبی را برای حل مشکلات زنان و مردان در محاکم قضایی داشته باشد.