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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۱

بیگی خبر داد:

کاهش مصرف سوخت در آذربایجان شرقی/ نانوایی ها مشتری ندارند

کاهش مصرف سوخت در آذربایجان شرقی/ نانوایی ها مشتری ندارند

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی گفت: با اجرای هدفمندی یارانه ها مصرف سوخت از جمله گازوییل و بنزین کاهش یافته و مشتریان نانوایی ها نیز کم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضابیگی از کاهش چهار درصدی مصرف بنزین و 12 درصدی گازوئیل در این استان با اجرای هدفمندی یارانه ها خبر داد.

 وی گفت: زمانی مردم برای تهیه نان مصرفی خود زمان قابل توجهی را صرف می کردند اما اکنون نانوایی‌ها اظهار می‌کنند که مشتری کافی برای فروش نان تولیدی خود ندارند.

احمد علیرضا بیگی ایجاد یک الگوی جدید مصرف در زندگی مردم را بزرگترین نتیجه هدفمندی یارانه‌ها است، گفت: برآورد ما از تاثیر هدفمندی یارانه‌ها تغییراتی است که به وضوح در رفتار مردم مشاهده می‌شود.

بیگی در خصوص میزان مصرف انرژی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: مصرف بنزین در مقایسه با قبل از هدفمندی یارانه‌ها قریب به چهار درصد کاهش نشان می‌دهد که آمار بسیار مناسبی است.

وی افزود: مصرف گازوئیل نیز نزدیک به 12 درصد کاهش داشته است و همه این مسائل، نشانه‌های خوبی را برای آینده نوید می‌دهد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین در خصوص مصرف گاز طبیعی نیز گفت: موضوع گاز در آذربایجان شرقی با توجه به اقلیم این استان بسیار فراگیرتر از سایر حامل‌های انرژی است.

بیگی اضافه کرد: زمانی برای تامین گاز مصرفی مردم ناچار بودیم نیروگاه‌ها را از مدار استفاده از گاز خارج و آنها را وادار به استفاده از مازوت کنیم که این مساله باعث آلودگی هوای شهرها شده و شرایط ناهنجاری را ایجاد می‌کرد.

وی ادامه داد: علی رغم اینکه با افزایش تعداد مصرف کنندگان گاز در استان مواجه هستیم در سال جاری ضرورت سلب استفاده از گاز در نیروگاه‌ها احساس نشد.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: دولت متعهد شده است که گاز را به اقصی نقاط استان برساند و در این راستا بخش‌های توسعه‌ای گاز به سرعت در حال فعالیت هستند.

بیگی با بیان این که اکنون با مازاد انرژی در کشور مواجه هستیم گفت: انرژی مازاد بر مصرف باید در توسعه صنعت هزینه شده و ارزش افزوده ایجاد کند، مثلا با کاهش مصرف گاز می‌توانیم به تعهد خود مبنی بر ایجاد واحدهای پتروشیمی عمل کنیم.

وی افزود: اگر قرار بود مصرف گاز به همین منوال ادامه پیدا کند نمی‌توانستیم خوراک واحدهای پتروشیمی را تامین کنیم و در فصول سرد نیز ناچار به واردات گاز از کشورهای مختلف بودیم.

بیگی گفت: پس از هدفمندی یارانه‌ها این امکان برای مردم به وجود آمده تا مبلغ یارانه خود را مدیریت کنند تا هم به اندازه نیاز خود مصرف کنند و هم باکیفیت‌ترین جنس را تهیه کنند.

کد مطلب 1234368

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