کاهش مصرف سوخت در آذربایجان شرقی/ نانوایی ها مشتری ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد علیرضابیگی از کاهش چهار درصدی مصرف بنزین و 12 درصدی گازوئیل در این استان با اجرای هدفمندی یارانه ها خبر داد.

وی گفت: زمانی مردم برای تهیه نان مصرفی خود زمان قابل توجهی را صرف می کردند اما اکنون نانوایی‌ها اظهار می‌کنند که مشتری کافی برای فروش نان تولیدی خود ندارند .

احمد علیرضا بیگی ایجاد یک الگوی جدید مصرف در زندگی مردم را بزرگترین نتیجه هدفمندی یارانه‌ها است، گفت: برآورد ما از تاثیر هدفمندی یارانه‌ها تغییراتی است که به وضوح در رفتار مردم مشاهده می‌شود .

بیگی در خصوص میزان مصرف انرژی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت : مصرف بنزین در مقایسه با قبل از هدفمندی یارانه‌ها قریب به چهار درصد کاهش نشان می‌دهد که آمار بسیار مناسبی است .

وی افزود : مصرف گازوئیل نیز نزدیک به 12 درصد کاهش داشته است و همه این مسائل، نشانه‌های خوبی را برای آینده نوید می‌دهد .

استاندار آذربایجان شرقی همچنین در خصوص مصرف گاز طبیعی نیز گفت : موضوع گاز در آذربایجان شرقی با توجه به اقلیم این استان بسیار فراگیرتر از سایر حامل‌های انرژی است .

بیگی اضافه کرد : زمانی برای تامین گاز مصرفی مردم ناچار بودیم نیروگاه‌ها را از مدار استفاده از گاز خارج و آنها را وادار به استفاده از مازوت کنیم که این مساله باعث آلودگی هوای شهرها شده و شرایط ناهنجاری را ایجاد می‌کرد .

وی ادامه داد : علی رغم اینکه با افزایش تعداد مصرف کنندگان گاز در استان مواجه هستیم در سال جاری ضرورت سلب استفاده از گاز در نیروگاه‌ها احساس نشد.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت : دولت متعهد شده است که گاز را به اقصی نقاط استان برساند و در این راستا بخش‌های توسعه‌ای گاز به سرعت در حال فعالیت هستند .

بیگی با بیان این که اکنون با مازاد انرژی در کشور مواجه هستیم گفت : انرژی مازاد بر مصرف باید در توسعه صنعت هزینه شده و ارزش افزوده ایجاد کند، مثلا با کاهش مصرف گاز می‌توانیم به تعهد خود مبنی بر ایجاد واحدهای پتروشیمی عمل کنیم .

وی افزود : اگر قرار بود مصرف گاز به همین منوال ادامه پیدا کند نمی‌توانستیم خوراک واحدهای پتروشیمی را تامین کنیم و در فصول سرد نیز ناچار به واردات گاز از کشورهای مختلف بودیم .