کمیته سامان و شبکه فعالان ازدواج در میبد راه ‌اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، امام جمعه میبد عصر دوشنبه در مراسم راه‌ اندازی این سامانه و شبکه با اشاره به اهمیت خانواده و امر ازدواج جوانان اظهار داشت: به طور قطع تشکیل کمیته سامان ازدواج و شبکه فعالان ازدواج در صورت برنامه ‌ریزی دقیق می‌ تواند در فرهنگ ‌سازی بین جوانان و خانواده تاثیرگذار باشد.

آیت ‌الله علیرضا اعرافی افزود: علاوه بر اعضایی که در جلسه حضور دارند باید دادستان، نماینده نیروی انتظامی و بخش‌ های بخش فرهنگی خصوصی تاثیرگذار نیز حضور داشته باشند تا شاهد تغییرات محسوس در سطح شهرستان باشیم.

وی ادامه داد: با اشاره به فرهنگ‌ سازی در مورد ازدواج و تشکیل خانواده بیان داشت: باید به‌ گونه‌ ای عمل شود که ضد ارزشی بودن طلاق، تربیت صحیح فرزندان و ازدواج آسان و پایدار نهادینه شود.

فرماندار میبد نیز در این نشست از تلاشهای امید عندلیب، مشاور جوان خود که پیگیر تشکیل کمیته سامان ازدواج و تشکیل شبکه فعالان ازدواج در شهرستان میبد بود، تشکر کرد و اظهار داشت: متاسفانه دشمن جوانان و بنیان خانواده را نشانه گرفته است و در صورت ی‌که بنیان خانواده متزلزل شود پیامدهای منفی زیادی را در جامعه شاهد خواهیم بود.

محمدرضا رجایی گفت: دستگاه‌ های مختلف فرهنگی باید در راستای نهادینه کردن ارزشهای دینی، اسلامی و ملی میان نسل نوجوان و جوان با تدوین راهبردهای جدی فعالانه اقدام کنند.

مسئول کمیته ساماندهی امور جوانان شهرستان میبد از عملکرد نسبتا منفعلانه در مقابل هجمه سنگین دشمنان انتقاد کرد و افزود: انتظار نظام و دولت برنامه‌ ریزی جامع برای مقابله با هجمه سنگین دشمنان است که بنیان خانواده و جوانان را نشانه گرفته است.

وی با اشاره به نقش موثر برگزاری دوره‌ های آموزشی پیش از ازدواج و آشنایی زوجین با مهارتهای زندگی اظهار داشت: یکی از راه‌ های حفظ بنیان خانواده تشویق و ترغیب جوانان به امر ازدواج است و این ازدواج باید بر مبنای شناخت صحیح و ارزشهای اسلامی باشد که تنها در این صورت است که شاهد کمترین نگرانی ‌ها در میان جوانان و نوجوانان خواهیم بود.

فرماندار میبد افزود: از تمام دستگاه‌ ها انتظار داریم در راستای رفع موانع پیش رو برای ازدواج جوانان از همه ظرفیت‌ های خود استفاده کنند و فرهنگ ازدواج آسان و پایدار را نهادینه کنند.