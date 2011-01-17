76 هزار سند مربوط به شهدا در کرمان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد حسن حسنی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران کرمانی گفت: بیش از 76 هزار سند و خاطره مربوط به شهدا و ایثارگران و خانواده شهدا در آرشیو بنیاد شهید استان وجود دارد.

وی تصریح کرد: این اسناد در قالب طرح مخزن جمع آوری و اصل آن در تهران در بنیاد شهید کشور و یک رونوشت در بنیاد شهید استان و یکی در دست خود افراد است که از جمله اسناد مهم استان در بحث شهدا و دفاع مقدس هستند.

رئیس سازمان بنیاد شهید کرمان افزود: برنامه خاطره نویسی شهدا ویژه تمام شهدای استان از ترورهای دوران انقلاب تا شهدا دفاع مقدس، نیروی انتظامی و شهدا غدیر را در بر می گیرد و کاری بزرگ و در نوع خود بی نظیر و ارزشمند است.

حسنی ادامه داد: ارسال اثر به جشنواره خاطرات شهدا از زبان هر کسی می تواند باشد و خاطرات چند روزه تا چند ساله جبهه خاطرات افرادی چون والدین شهدا که از ذخایر اصلی اسناد شهدا هستند را در بر می گیرد.

وی افزود: بنیاد شهید استان به منظور جمع آوری خاطرات تصویری شهدا نیز حاضر است با کلیه افراد متخصص در این زمینه قرار داد ببندد تا تصویرهایی از خاطرات شهدا و بویژه والدین شهدا در حین خاطره گویی جمع آوری شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه جمع آوری این خاطرات و چاپ آن می تواند به ایجاد منابع پژوهشی برای آیندگان کمک کند باید از افراد مختلف کمک گرفت و این جشنواره را با نهایت توان وغنا مطالب برگزار کرد.

