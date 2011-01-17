20 هنرمند ایرانی آثار خود را در مالزی به نمایش می گذارند

اصغر یعقوبی مدیر گالری کیوب در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از برگزاری این نمایشگاه را معرفی هنر هنرمندان ایرانی مقیم مالزی دانست و گفت که برای معرفی و شناخت یک ملت باید هنر انرا نیز شناخت.

این هنرمند کشورمان یکی دیگر از اهداف برگزاری این نمایشگاه را برخورد با اخبار منفی مربوط به قاچاقچیان ایرانی در رسانه های مالزی عنوان کرد و گفت: هرچه حضور فرهنگی ایرانیان با فرهنگ غنی اسلامی - ایرانی در مالزی پررنگتر شود قطعا در برخورد با اخبار منفی علیه جامعه ایرانیان موثرتر خواهد بود.

یعقوبی ادبیات و هنر ایرانی را گنجینه‌ گرانبهایی دانست که می‌تواند بیانگر بخشی از فرهنگ غنی میهن کهن و تاریخی ما باشد و به همین دلیل از هنرمندان ایرانی مقیم مالزی درخواست کرد با حضور خود در به تصویر کشیدن فرهنگ کشورمان وی را یاری دهند.

وی از پروفسور امیرحسین ذکرگو و دکتر ماندانا برکشلی دو نفر از هنرمندان و اساتید کشورمان که در دانشگاههای مالزی تدریس می کنند به عنوان هنرمندانی یاد کرد که هنر آنها در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته خواهد شد.

نمایشگاه هنرمندان ایرانی مقیم مالزی روز شنبه 22 ژانویه مطابق با 2 بهمن در گالری کیوب واقع در منطقه امپنگ پوینت افتتاح خواهد شد و تا روز جمعه 4 فوریه مطابق با 15 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

