تحقق اهداف سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاتم که در برنامه گفتگوی ویژه خبری یک شنبه شب شبکه دوم سیما سخن می گفت، افزود : در حالی که هدفگذاری سهم بخش صنعت و معدن از تولید نا خالص داخلی درسال سوم برنامه چهارم توسعه رسیدن به 8/19درصد بود، 21 درصد این سهم در سال 86 محقق شد.

حاتم اضافه کرد: براساس آمار اعلام شده توسط مراجع بین المللی در سال 88 از 500 میلیارد دلار حجم تولید ناخالص داخلی ، حدود 20 درصد آن یعنی 100 میلیارد دلارسهم ارزش افزوده بخش صنعت بوده است.

وی اضافه کرد: به عبارت دقیق ترارزش افزوده صنعت در سال 88 برای حدود 2600 بنگاه منتخب بالغ بر 96 هزار میلیارد تومان بوده که بر این اساس ارزش افزوده بخش صنعت بالای 100 هزار میلیارد تومان در سال است که 20 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.

حاتم خاطر نشان کرد : به ازای هر ریال ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن ، سر ریز ارزش افزوده در سایر بخشها ایجاد می شود و این نشان از اثری دارد که بخش تولید و تجارت بر هم می گذارند.

وی تصریح کرد: شاخص ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی توسط بانک مرکزی تعیین می شود و ما نیز تابع نماگرهای بانک مرکزی هستیم.

معاون وزیر صنایع و معادن درباره علت تاخیر بانک مرکزی در ارائه رقم ارزش افزوده بخش صنعت گفت : به نظر می رسد تغییر جامعه آماری از 1600 واحد به 2700 واحد در سال 87 و تغییر سال پایه باعث این تاخیر شده باشد.

وی کارنامه مثبت صنعت و معدن در گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس را حاصل تلاش بیش از 70 هزار واحد صنعتی عنوان کرد.