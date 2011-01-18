رحمانی برای "پنهان" پروانه ساخت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه این فیلم توسط مهدی شیرزاد و مهدی رحمانی نوشته شده است و موضوع آن اجتماعی و شهری است. مهدی شیرزاد نگارش فیلمنامه "عملیات 125" را در کارنامه دارد. "پنهان" فیلمی متفاوت با "دیگری" کار قبلی این کارگردان جوان سینما است که هم اکنون در مرحله پیش‌تولید قرار دارد و با توجه به فصل فیلمنامه، فیلمبرداری آن در زمستان امسال انجام خواهد شد.

"دیگری" اولین فیلم بلند سینمایی مهدی رحمانی با بازی محمدرضا فروتن و مریلا زارعی که در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی به نمایش درآمده است، مدتی پیش اکران عمومی شد. این فیلم به عنوان تنها نماینده سینمای ایران در آسیا پاسیفیک، جایزه بهترین فیلم کودک را از آن خود کرد.