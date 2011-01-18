"حرف آباد" به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در این کتاب که برای گروه سنی "ب" نوشته شده است کودکان علاوه بر کاربرد نقطه در کلمات با مفاهیم انسانی چون همکاری، نقش آفرینی و تفاوتها آشنا میشوند.
در "حرف آباد" میخوانیم: نوشته که دیگر ناامید شده بود با چشمهای گریان به قد و بالای نقطهها نگاهی کرد و گفت: "نه ... دیگر کار من تمام شده و از شما هم کاری بر نمیآید." نوشته هیچ وقت نقطهها را جدی نگرفته بود. باور نمیکرد آنها بتوانند برایش کاری انجام بدهند.
علی خانجانی داستاننویس کودک و نوجوان همکاریاش را از سال 1361 با کانون آغاز کرده است و تا کنون سمتهای مختلفی از جمله کارشناس ادبی، کارشناس فرهنگی، مدیریت آفرینشهای ادبی را به عهده داشته و همچنین مسئول مهمانهای خارجی سیزدهمین جشنواره قصهگویی بوده است.
از دیگر آثار خانجانی میتوان به کتاب "قورقورک" اشاره کرد که در سال 1381 برای گروه سنی "ج" از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.
کتاب "حرف آباد" با شمارگان 15000 نسخه در 40 صفحه و به قیمت 1600 تومان منتشر شده است.
نظر شما