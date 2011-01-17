تولیدات صدا و سیمای مرکز قزوین شش برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حجت الاسلام محمدیان عصر دوشنبه در نشست با مسئولان و اعضای شورای اسلامی شهر الوند گفت: در یکسال گذشته صداوسیمای مرکز قزوین از نظر امکانات، تجهیزات، تولید فیلم، خبر، سرود و انواع برنامه های تلویزیونی و رادیوئی در زمینه های مختلف، متحول شده و رشد چشمگیری یافته است.

وی با اشاره به موفقیتهای این مرکز در بین 32 مرکز صدا و سیمای استانی کشور تصریح کرد: کسب رتبه اول در بخش تولید سرود، رتبه سوم دربخش تولید خبر و گزارش و شش برابر شدن تولید تله فیلم از افتخارات امسال صداوسیمای مرکز قزوین است.

محمدیان نگاه مسئولان رسانه ملی به صدا وسیمای مرکز قزوین را فرا استانی اعلام کرد و یادآور شد: با توجه به نصب تجهیزات جدید و پیشرفته و برخورداری این شبکه از سیستم دیجیتالی، بیش از20 میلیون نفرازهموطنان دیگر استانها هم می توانند برنامه های شبکه قزوین را مشاهده کنند.

مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین در خصوص تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی با بهره گیری از کارشناسان خبره گفت: برای تولید برنامه های رادیوئی وتلویزیونی در بخش کودک و نوجوان با رعایت مسائل دینی وملی، برنامه هایی درشان مردم مومن وفرهنگ دوست قزوین تولید می شود.

حجت الاسلام محمدیان با اشاره به پخش اخبار بر اساس اهمیت و جایگاه آن در رادیو و تلویزیون گفت: انتقاد سازنده باعث پیشرفت است و مردم ومسئولان با انتقادات و پیشنهادات خود می توانند رسانه ملی را در رسیدن به اهداف تعیین شده یاری کنند.

حجت الاسلام عادل پور امام جمعه الوند هم در سخنانی خواستارانعکاس نقاط ضعف وقوت دستگاهها درارائه خدمت به مردم از صدا وسیما شد وگفت: اگر ازضعف های خود غفلت کرده و به آن توجه نکنیم مشکلات ایجاد شده موجب نا امیدی و یاس مردم خواهد شد.

در ادامه این نشست مسئولان شهرستان البرز نیز با بیان مطالب و نقطه نظرات خود پیرامون برنامه های صداوسیما با تشکیل شورایی به نام شورای رسانه برای ایجاد پل ارتباطی با صداوسیمای مرکز قزوین مو.افقت کردند.