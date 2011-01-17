تاکید روسای مجالس ایران و اروگوئه بر گسترش همه جانبه همکاری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در دیدار رئیس مجلس نمایندگان اروگوئه با بیان این که باید از همه ظرفیت ها و امکانات وسیع دو کشور برای تحکیم همکاری های اقتصادی، صنعتی و تجاری فیمابین بهره برد، افزود: روابط اقتصادی دو کشور باید همپای همکاری های سیاسی فیمابین رشد و توسعه یابد.

وی از بخش های کشاورزی، صنعتی، انرژی و فناوری به عنوان مهمترین زمینه توسعه ارتباطات دوستانه فی مابین یاد کرد.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه به ویژه لبنان، فلسطین، عراق و افغانستان سیاست قدرت های بین المللی را عامل ایجاد بی ثباتی و ناآرامی در منطقه دانست و افزود: سیاست های اشغالگران تنها موجب گسترش تروریسم، افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و ویرانی دو کشور افغانستان و عراق شده است.

وی تصریح کرد: ملت های منطقه هیچگاه زیر بار زورگویی قدرت های بین المللی نخواهند رفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اعمال فشارهای گسترده سیاسی، روانی و تحریم های اقتصادی علیه کشورمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: این فشارها و تحریم ها موجب پیشرفت روز افزون ملت ایران در همه عرصه های فناوری و دانش های نوین شده و ایران امروز در بسیاری از زمینه های صنعتی، فناوری حساس به خودکفایی رسیده است.

ایونه پاسادا رئیس مجلس جمهوری اروگوئه نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به کشورمان بر اهمیت توسعه همه جانبه مناسبات دوستانه با ایران برای کشورش تاکید کرد و افزود: اجرای توافقات و تفاهم نامه های امضاشده میان دو کشور همکاری های دوستانه را وارد عرصه های جدیدی خواهد کرد.

وی همکاری مجالس دو کشور را در این روند بسیار موثر دانست و افزود: مجالس باید دولت ها را برای گسترش روابط همه جانبه حمایت کنند.

هیئت پارلمانی اروگوئه همچنین در این دیدار بر حمایت کشورشان از استفاده صلح آمیز ایران از انرژی هسته ای تاکید کردند.

هیئت پارلمانی اروگوئه در ادامه بر حمایت کشورشان از ملت مظلوم فلسطین تصریح کردند.

روسای مجالس دو کشور در پایان این دیدار یادداشت تفاهم همکاری های پارلمانی فی مابین را امضا کردند.