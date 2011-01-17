حضور کشتی گیران مدعی در مسابقات جام تختی و یادگار امام (ره) الزامی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در طول سالهای گذشته یکی از دلایل افت رقابتهای جام تختی و یادگار امام (ره) و عدم استقبال کشورهای صاحبنام کشتی دنیا، حضور نداشتن چهرههای شاخص کشتی کشورمان در این دو جام بوده و همین غیبتهای ناخواسته و غیر قابل توجیه باعث شده تا سطح فنی و کیفی جام جهان پهلوان تختی و یادگار امام (ره) سال به سال پایینتر بیایید.
براین اساس محمدرضا یزدانیخرم رئیس فدراسیون کشتی در تصمیمی منطقی به کادر فنی این دو تیم اعلام کرده است، حضور تمام کشتیگیران مدالآور و مطرح در دو جام بینالمللی تختی و یادگار امام (ره) الزامی است، چرا که بهترین فرصت برای حفظ آمادگی مدعیان درجه یک کشتی کشورمان سرشاخ شدن آنها با حریفان خارجیشان خواهد بود و استقبال آنها از چنین جامی کشورهای صاحبنام دنیا را برای حضور در این تورنمنتهای بین المللی ترغیب می کند.
رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی و کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) به ترتیب اواسط اسفندماه با حضور کشورهای قدرتمند خارجی در ایران برگزار می شوند.
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