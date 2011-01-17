تکرار پدیده البوعزیزی در مصر و موریتانی / دو شهروند عرب خودسوزی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، مسئولان پلیس موریتانی اعلام کردند : یک تبعه این کشور خود را در مقابل کاخ ریاست جمهوری این کشور آتش زده است.

به ادعای این مقامات، این فرد چهل ساله بازرگان و از خانواده ثروتمندی است که خود را در اعتراض به بد رفتاری دولت موریتانی با قبیله اش سوزانده است.

شاهدان عینی بیان کردند که وی با ریختن بنزین خود را در داخل خودرو سوزانده است، اما رهگذران و نیروهای امنیتی وی را به بیمارستان انتقال دادند.

درهمین راستا یک فرد مصری به نام "عبده عبدالمنعم" 49 ساله صاحب یک رستوران در منطقه "القنطره" در غرب استان اسماعلیه صبح دوشنبه در مقابل مجلس خلق این کشور با سردادن شعارهایی علیه حکومت مصر اقدام به ریختن بنزین بر روی خود کرد که با تلاش نیروهای امنیتی اطراف مجلس، وی را خاموش کردند و او را به بیمارستان انتقال دادند.

"احمد ماهر" هماهنگ کننده جنبش 6 آوریل در واکنش به این اقدام فرد مصری گفت : این حادثه آخرین مورد نخواهد بود، بلکه تا زمانی که ظلم و فساد در مصر ادامه داشته باشد حوادثی از این دست تکرار خواهد شد.

وی افزود: این حادثه محرک قوی برای تظاهرات ضد دولتی روز 25 ژانویه آینده خواهد بود توده مردم مصر دچار غلیان شده است و بزودی انتفاضه علیه ظلم و فساد این رژیم شکل خواهد گرفت.