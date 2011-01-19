افزایش سرعت در بلوار چمران باید با رفع مشکلات مسیر همراه باشد

محمد رضا ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: طبق قانون شریانهای اصلی به دو گروه تقسیم می شوند که گروه اول شامل آزاد راه و بزرگراه است که در این مسیرها هیچگونه بریدگی و یا محلی که عابر پیاده بتواند به مسیر وارد شود وجود ندارد و به همین دلیل سرعت تا 120 کیلومتر نیز مانعی ندارد.

وی ادامه داد: بلوار چمران شیراز هیچکدام از خصوصیتهای یک مسیر آزادراهی و یا بزرگراهی را ندارد بنابر این به عنوان یک مسیر عادی مطرح شد که طبق قانون سرعت در این مسیر 60 کیلومتر است.

رئیس پلیس راهور فارس با بیان اینکه در صورت رفع مشکلات در این مسیر سرعت نیز افزایش خواهد یافت، تصریح کرد: اگر شهرداری و یا شورای شهر تمایلی به افزایش سرعت در این بلوار دارند از لحاظ قانونی مشکل نیست ولی باید اشکالات این بلوار از جمله بریدگی و محلهای ورود عابر پیاده به مسیر را از بین ببرند.

ضیایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شروع بارندگی در شیراز گفت: بخش جدید بارندگی در این کلانشهر طی چند روز آینده شروع می شود که در این راستا شهروندان باید به نکات ایمنی رانندگی در باران توجه کنند که مهمترین آن رعایت سرعت مجاز و رعایت کردن فاصله قانونی با خودرو جلو است.

وی با اشاره به وضعیت آب گرفتگی در خیابانهای شهر نیز تصریح کرد: در خیابانهای اصلی شهر هیچگونه مشکلی از لحاظ آب گرفتگی وجود ندارد و تنها در مسیر کنارگذرها رانندگان باید دقت کنند چراکه در برخی از نقاط این مسیر دریچه های تخلیه آب در سطحی بالاتر از خیابان قرار دارد که از این رو باعث جمع شدن آب در مسیر می شود که در اینگونه مواقع باید این مسیرها بسته شود.

رئیس پلیس راهور فارس با بیان اینکه در مرحله اول باید زنجیر و یا دری برای بسته شدن مسیر کنار گذر نصب کرد، ادامه داد: محلهای ورودی و خروجی کنارگذرها باید به زنجیر و یا درب مجهز شوند تا در مواقع خطر این مسیرها برای جلوگیری از تردد شهروندان مصدود شود که در حال حاضر چنین امکاناتی وجود ندارد.

به گزارش مهر، بلوار چمران در شمال غرب شیراز و در کنار رودخانه خشک این شهر واقع شده است.

این بلوار به لحاظ برخورداری از شرایط هوایی پاک تر(به واسطه وجود باغهای اطراف آن)، مناسب بودن پیاده روهای کنار بلوار برای پیاده روی شهروندان و همچنین اماکن تفریحی و درمانی متعدد به یکی از مسیرهای گردشگری شیراز تبیدل شده و بر این اساس جمعیتی که در طول شبانه روز نیز از این مسیر تردد می کنند پر شمار است.

این بلوار طی سالهای مختلف عرصه ای برای تصادفاتی رانندگی متعدد نیز بوده که آخرین آن سانحه رانندگی چند هفته پیش سرویس مدارس بود که منجر به کشته شدن چند تن از دانش آموزان شد.

این سانحه و سوانح دیگر که در طول این سالها رقم خورده باعث شده که همواره اظهار نظرهای مختلفی پیرامون عدم ایمنی خیابان مذکور به لحاظ اصول ساخت و ساز و مسائلی دیگر نظیر عدم وجود نظارت کافی بر رعایت سرعت مجاز از سوی راننده ها مطرح شود و در آخرین تصمیمات نیز سرعت رانندگی در این محور 60 کیلومتر تعیین شد.