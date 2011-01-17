تصویر 12 کاریکاتور؛ از اپوزیسیون مریخی تا بیلیارد آمریکایی!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز قیام مردم تونس و حکم احتمالی دادگاه حریری بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

سکانس آخر؛ رهایی!

روزنامه البیان امارات امروز به رهایی مردم تونس از ظلم و جور حاکمان دیکتاتور توجه دارد.

اشک های اتحادیه عرب!

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به انفعال و ناتوانی اتحادیه عرب در قبال تحولات کشورهای عربی توجه دارد.

صحنه ای دیگر از انقلاب نان

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به انقلاب نان (تظاهرات معیشتی) در کشورهای عربی توجه دارد که به تدریج می رود در تمام این کشورها فراگیر شود.

چی به دنیا میاد؛ وحدت یا جدایی؟

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به نتایج همه پرسی جنوب سودان توجه دارد که این کشور را در معرض جدایی قرار داده است.

حذف تحقیرآمیز تیم ملی عربستان؛ کجا داری میری؟!

روزنامه الشرق الاوسط در کاریکاتوری دیگر به حذف تیم ملی عربستان از رقابتهای جام ملتهای آسیا با باختهای متوالی توجه دارد.

جهان عرب و اپوزیسیون مریخی!

روزنامه الوطن عمان امروز به طور ویژه به نگرانی حاکمان جهان سوم از مخالفان و جناح اپوزیسیون توجه دارد. بر این اساس، قیام تونس آنان را به این فکر انداخته که اپوزیسیون را به کره مریخ بفرستند تا از آنان رهایی یابند.

برگ های جدید تاریخ تونس

روزنامه الاتحاد امارات امروز به فرار رئیس جمهور تونس و قیام مردم این کشور توجه دارد که برگ های پیشین تاریخ تونس را ورق زده است.

ترس از اپیدمی قیام مردمی

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری به نگرانی و ترس حاکمان عربی از تغییرات مشابه تونس در کشورهایشان توجه دارد.

راه خروج از بحران!

روزنامه الحیات امروز در کاریکاتوری به راههای انحرافی خروج از بحران در لبنان توجه دارد که این کشور را در معرض خطر قرار داده است.

بیلیارد به سبک آمریکایی!

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز در کاریکاتوری به تنشهای سیاسی در لبنان ناشی از حکم احتمالی دادگاه حریری توجه دارد که کاملا با هدایت آمریکایی ها انجام می شود.

خونی که بر زمین ریخت؛ قیامی که آغاز شد

پایگاه خبری فلسطین الیوم امروز در کاریکاتور به ریختن خون مردم بی گناه در تونس توجه دارد که قیامی بزرگ در این کشور را کلید زد.

راه حل جلوگیری از حمله به پزشکان!

روزنامه الدستور امروز به افزایش روند حمله به پزشکان در اردن توجه داشته و البته راه حلی هم برای آن ارائه کرده است.

هالک در نقش تروریست؛ بدون شرح

الاهرام مصر