کارگاه آموزشی حجاب در ارومیه آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این کارگاه آموزشی ویژه مادران دانش آموزان مدارس 16گانه مجری طرح حجاب ریحانه النبی است که تا30 دی ماه در سالن امام علی ارومیه در حال برگزاری است.

این کارگاه آموزشی توسط مرکز حجاب ریحانه النبی اجرا می شود

این مرکز برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کتابهای مختلفی را با مضامین آموزش رفتار با والدین، تقویت امنیت اجتماعی و تقویت اعتقاد به معاد زیر نظر کارشناسان آموزش و پرورش در سطح ملی چاپ کرده است که در حال حاضر توسط مربیان این مرکز در مدارس 16 گانه تدریس می شوند.

برای ترویج فرهنگ حجاب در مدارس توسط این مرکز علاوه بر این کارگاه آموزشی تا پایان سال تحصیلی، جشن حافظان حجاب برگزار و مراسم مختلف دیگر چون راهپیمایی جوانان محجبه و دیگر مسابقات فرهنگی اجرا می شود.

طرح حجاب ریحانه النبی دومین سالی است که در استان آذربایجان غربی اجرا می شود و در سال جاری بیش از 400 دانش آموز دختر را در 16 مدرسه تحت پوشش قرار داده است.