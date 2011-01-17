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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۲۴

راه ارتباطی 66 روستای تکاب بازگشایی شد

راه ارتباطی 66 روستای تکاب بازگشایی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: فرماندار تکاب گفت: راه ارتباطی روستاهای مسدود شده از برف این شهرستان امروز بازگشایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، محمدعلی داعی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از بازگشایی راه ارتباطی 66 روستای مسدود شده این شهرستان خبر داد و افزود: بارش سنگین برف و کولاک شدید که از روز شنبه این هفته آغازشده و تا صبح دیروز ادامه داشت موجب مسدود شدن راه ارتباطی 34 روستا در بخش مرکزی و 32 روستا در بخش تخت سلیمان  شده بود.

وی ادامه داد: با بازگشایی آراه ارتباطی این روستاها تردد در این محورها در حال حاضر جریان دارد.

داعی خاطرنشان کرد: امروز به دلیل شدت بارندگی و لغزندگی سطح خیابانها، مدارس روستایی تکاب در مقاطع سه گانه، شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل بود.

به گفته فرماندار تکاب مدارس شهری این شهرستان هم امروز با دو ساعت  تاخیر آغاز بکار کردند.
 

کد مطلب 1234421

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