به گزارش خبرنگار مهر، اولین نشست ماهیانه انجمن ملی شعر امین با حضور محمود اکرامی فر و مرتضی امیری اسنفدقه بعد از ظهر امروز دوشنبه 27 دی در دفتر این انجمن برگزار شد.

مرتضی امیری اسفندقه شاعر و دبیر علمی انجمن شعر امین با محوریت موضوع شعر آیینی در این نشست گفت: برای آیین در کتابهای لغت 30 تا 35 معنی ذکر شده است. آیا اگر در شعری نامی از ائمه اطهار برده نشود ولی صفت نیکی در آن شعر مطرح و تبلیغ شود، نمی‌توان آن شعر را آیینی دانست؟

وی افزود: ناصر خسرو در زمانی که سخن گفتن از درختان جنایت بود،‌ به مدح و ستایش اهل بیت پرداخته است و یک مبارز و چریک ادبی است. اما چرا اشعار او آیینی معرفی نمی‌شود؟ مفهوم شعر آیینی به طور اخص مربوط به انقلاب اسلامی ایران است و طی 30 سال اخیر مطرح شده است. تعریف عرف هم در این باره اشعاری را که درباره معصومین(ع) و واقعه کربلا باشد شامل می‌شود.

این شاعر ادامه داد: فطرت، قانون و جشن از دیگر معانی آیین هستند و به نظرم اشعاری را که درباره فطرت، قانون و جشنها باشند نیز می‌توان شعر آیینی دانست. البته باید دوره زمانی تعریف شعر آیینی را در نظر داشت. در حال حاضر تعریف رایج از شعر آیینی شعری است که درباره اهل بیت باشد.