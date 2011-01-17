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۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۲۰

عبد ربه:

اظهارات نتانیاهو درباره تحولات تونس اوج نژاد پرستی است

اظهارات نتانیاهو درباره تحولات تونس اوج نژاد پرستی است

دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) با اشاره به موضع گیری نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره حوادث تونس، آن را نشانه تبعیض نژادی این رژیم دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "یاسر عبد ربه" تاکید کرد: سخنان "بنیامین نتانیاهو" اوج تبعیض نژادی اسرائیل را می رساند که نمی خواهد کشورهای عربی به سوی دموکراسی و آزادی از سلطه دیکتاتورها حرکت کنند.

وی افزود: نخست وزیر اسرائیل با تکیه بر منطق نژاد پرستانه اش به شهرک سازی  و اشغال سرزمینهای فلسطینی ادامه می دهد.

عبد ربه گفت: پیشرفت دموکراسی سبب ترس نژاد پرستان اسرائیلی شده است، اما امیدهای مردم منطقه را برای رهایی از شر زورگویان زنده کرده است.

شایان ذکر است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به حوادث تونس درباره قدرت یافتن اسلام گرایان در این کشور و اشاعه این الگو درمیان دیگر کشورهای منطقه ابراز نگرانی عمیق کرده بود.

کد مطلب 1234429

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