کرمان مقابل العربی قطر به میدان می رود

ساسان موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به برگزاری اردوی تدارکاتی مس کرمان در امارات و استقبال ایرانیان ساکن امارات از این تیم گفت: اردوی تیم به خوبی در حال انجام است و شرایط تیم برای ادامه مسابقات لیگ برتر در نیم فصل دوم حفظ شده است.

سرپرست مس کرمان ادامه داد: طبق توافقات صورت گرفته مس کرمان در بازی تدارکاتی روز سه شنبه مقابل العربی قطر به میدان می رود.

موسوی گفت: پیش از این مرفاوی با پیشنهاد باشگاه عربستانی الاتحاد برای برگزاری یک دیدار مخالفت کرده بود.

وی افزود: مس در اولین دیدار تدارکاتی خود مقابل العین امارات سه بر صفر پیروز شد.



