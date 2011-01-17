  1. استانها
  2. کرمان
۲۷ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۵۶

کرمان مقابل العربی قطر به میدان می رود

کرمان مقابل العربی قطر به میدان می رود

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم مس کرمان با اشاره به مخالفت مرفاوی برای برگزاری دیدار تدارکاتی با الاتحاد عربستان گفت: طبق توافقات صورت گرفته مس کرمان فردا مقابل العربی قطر به میدان می رود.

ساسان موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به برگزاری اردوی تدارکاتی مس کرمان در امارات و استقبال ایرانیان ساکن امارات از این تیم گفت: اردوی تیم به خوبی در حال انجام است و شرایط تیم برای ادامه مسابقات لیگ برتر در نیم فصل دوم حفظ شده است.

سرپرست مس کرمان ادامه داد: طبق توافقات صورت گرفته مس کرمان در بازی تدارکاتی روز سه شنبه مقابل العربی قطر به میدان می رود.

موسوی گفت: پیش از این مرفاوی با پیشنهاد باشگاه عربستانی الاتحاد برای برگزاری یک دیدار مخالفت کرده بود.

وی افزود: مس در اولین دیدار تدارکاتی خود مقابل العین امارات سه بر صفر پیروز شد.

 
 
کد مطلب 1234430

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها